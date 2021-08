Actriz cubana Imaray Ulloa seduce con un traje de baño de pronunciado escote

Actriz cubana Imaray Ulloa Foto © Instagram / Imaray Ulloa

"No esperes toda la semana para que sea viernes y gózate la vida todos los días" escribió la actriz cubana Imaray Ulloa junto a unas sensuales fotos en las que se le ve posando cerca de una piscina.

Y a juzgar por el buen semblante que la joven luce en las imágenes, ella también se aplica la máxima en su propia vida.

Sus seguidores, como ocurre cada vez que publica instantáneas donde derrocha belleza y sensualidad, le correspondieron mayormente con halagos y reacciones.

Así ocurrió en días recientes cuando lució otro look playero, en esa ocasión con un ceñido mini vestido transparente negro que dejaba ver el bikini de igual color que le sentaba como un guante.

Imaray, recientemente galardonada en los Premios Juventud 2021 en la categoría Influencer (mejor Lol), cuenta en Instagram con más de 2,3 millones de seguidores, a los que hace testigos de algunas de sus elecciones de vestuario, sus proyectos profesionales o de algunas reflexiones.

La joven gusta, además, de interactuar con sus followers con preguntas, como ha ocurrido con su más reciente post en el que les preguntó cuáles eran sus besos favoritos.

Aunque suele ganarse elogios con cualquier post que acompañe de una foto suya son, sin dudas, las que luce bikinis o trajes de baño las más aplaudidas por sus seguidores, que adoran ver la trabajada figura de la también influencer, popular por su programa online "Ni luna ni miel", coprotagonizado con su pareja, el humorista cubano Yubrán Luna.

Desde sus plataformas en las redes sociales también ha denunciado la represión en la Isla y ha apoyado a los cubanos tras las protestas antigubernamentales del pasado 11J.

"No más opresión comunista, no más dictadura. Queremos libertad. Cuba no estás sola", escribió en días recientes cuando acudió a la manifestación en Washington.

"Desde la Casa Blanca, para que nuestro grito llegue a donde tiene que llegar. Que nuestras voces se unan fuerte" dijo junto a una imagen donde se le ve vestida con una camiseta negra con la popular frase SOS Cuba, mientras realiza el gesto de la libertad con una mano y con la otra sostiene una bandera cubana.

