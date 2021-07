Imaray Ulloa pide libertad para Cuba desde la Casa Blanca: "No más opresión comunista, no más dictadura"

Imaray Ulloa frente a la Casa Blanca Foto © Instagram / Imaray Ulloa

Cientos de cubanos se manifestaron este domingo 25 de julio en Washington frente a las puertas de la residencia presidencial estadounidense, la Casa Blanca. Entre los manifestantes hubo varios rostros reconocidos que se sumaron a la protesta, como fue el caso de la actriz cubana Imaray Ulloa, quien a través de sus redes sociales compartió imágenes frente a la residencia presidencial para pedir la libertad de Cuba.

"Desde la Casa Blanca, para que nuestro grito llegue a donde tiene que llegar. Que nuestras voces se unan fuerte. No más opresión comunista, no más dictadura. Queremos libertad. Cuba no estás sola", fue el mensaje que escribió en Instagram la joven cubana, que aparece en la imagen del post haciendo una L de libertad con sus dedos.

Horas más tarde, Imaray volvió a compartir otra imagen desde la capital estadounidense, esta vez de noche. "Si Cuba está en las calles, nosotros también. Somos muchos gritando LIBERTAD", expresó junto a la foto.

La joven, una de las figuras cubanas más populares de la esfera virtual, acudió a la manifestación con su pareja, el también actor Yubrán Luna, quien participa junto a ella en su programa online 'Ni luna ni miel'.

Desde las protestas del 11J, la artista mostró su apoyo a través de sus redes sociales, asistiendo a diferentes manifestaciones y también mandó un mensaje a Cuba durante los Premios Juventud 2021, en los que resultó ganadora en la categoría 'Mejor LOL (Creadores de contenido que nos hacen reír)'

Al recibir su galardón, Imaray aprovechó la visibilidad de los premios para mandar un mensaje a la Isla. "No están solos, estamos todos por un mismo grito. Estamos todos los latinos están gritando Patria y Vida y que Cuba sea de verdad totalmente libre", dijo.

