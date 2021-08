Emotivo reencuentro del boxeador cubano Gustavo Trujillo "The Cuban Assasin" y su madre después de 7 años sin verse

El boxeador cubano Gustavo Trujillo, conocido como The Cuban Assasin, pudo cumplir finalmente el sueño de volver a abrazar a su madre, luego de 7 años anhelando ese reencuentro.

"¡Ahora tengo todo lo que necesito para ser feliz! Después de 7 años sin abrazar ni ver a mi madre, ella está aquí conmigo. Gracias a Dios primero, y a todas las personas que nunca me abandonaron durante este proceso. ¡Bienvenida a Estados Unidos! ¡¡Bienvenida a la libertad!! ¡Dios es bueno!", escribió el boxeador en sus redes sociales.

Trujillo acompañó sus palabras de un corto pero emotivo video en el que aparece dándose ese añorado abrazo con su madre, quien no podía contener el llanto y la emoción de poder ver a su hijo luego de casi una década.

The Cuban Assasin, que mantiene desde hace años una postura crítica fuerte contra el Gobierno cubano, denunció a principios de año amenazas de muerte contra él y su familia y responsabilizó al régimen de lo que pudiera sucederle a su madre en Cuba.

"He recibido contundentes amenazas de muerte hacia mí y mi familia, especialmente a mi madre que está en Cuba. Responsabilizo totalmente a Díaz-Canel, al Partido Comunista de Cuba y a todos sus esbirros asesinos. No me van a callar, siempre alzaré la voz por los oprimidos y lucharé por la libertad de mi Patria y de mis hermanos cubanos", dijo en sus redes sociales en febrero pasado.

El boxeador denunció que su madre estaba muy mal y tenía mucho miedo de las constantes amenazas para callar a su hijo.

El luchador se volvió viral en 2020 cuando apareció con una camiseta que decía "Díaz-Canel singao" justo antes de comenzar una pelea durante el Bare Knuckle Fighting en Fort Lauderdale, uno de los eventos de boxeo más importantes de Estados Unidos.