Carlos Enrique Almirante celebra con un sexy baile el éxito de su video con Leoni Torres "Nunca te vayas"

El actor y director de televisión Carlos Enrique Almirante mostró con un sensual baile su felicidad por el éxito en YouTube del videoclip de "No te vayas", la canción de Leoni Torres.

"Él director del video Carlos Enrique feliz por las más de 500 mil vistas de #NuncaTeVayas https://youtu.be/zuvvqjEKwcE", posteó el cantante en sus redes, junto a un divertido y sensual video en el que el actor aparece en una calle de Estados Unidos bailando al compás de la canción.

El tema ya tiene 512,858 vistas en la plataforma virtual y más de 8.000 interacciones, así como hermosos comentarios dedicados a la canción, a su intérprete y al director del videoclip.

"Me encanta la "sencillez y limpieza" de lo que haces Leoni. Hermoso tema y también hermoso audiovisual. Me sorprendió a Carlos Enrique Almirante como director. Bravo a ambos por lograr algo tan bonito!!!!", comentó una internauta en Youtube.

"De aquí no me voy , OMG justo lo que necesitaba entre tantas cosas terribles en este mundo loco que vivimos, tu melodía para calmar el alma", o "Kizomba... Escuchar los ritmos latinos fundidos con los africanos, me sabe a mi Cuba mezclada con mi Cabo Verde. Así es mi corazón Cabo-cubano", fueron otros de los comentarios posteados en esa plataforma de videos.

Por su parte, el post de Leoni Torres en Facebook tiene ya casi 300 comentarios donde puede leerse "Qué hermosa canción y que bien, muchos éxitos Leoni eres lo mejor de la música cubana y Carlos Enrique, que bien te quedó", dijo una seguidora en esa red social.

También mensajes de agradecimiento a Almirante: "Eres especial tan parecido a tu PADRE (el popular actor cubano Enrique Almirante) en todo. Lo traes en la SANGRE, genial Carlos Enrique Almirante bendiciones para ti, orgulloso tu PADRE donde quiera que esté".

"Me encantó y me sorprendió mucho esa unión de talentos, Carlos Enrique y Leoni Torres, lo mejor de lo mejor", posteó otra internauta.

Recientemente Leoni Torres agradeció a sus seguidores por la buena acogida de su nuevo tema "Nunca te vayas", cuyo video fue estrenado hace apenas una semana, el pasado 14 de agosto.

El querido y popular intérprete cubano se mostró complacido por el "recibimiento tan bonito" que está teniendo el sencillo y su videoclip, dirigido por Carlos Enrique Almirante, quien reside en Estados Unidos. Dijo que es el primer proyecto en que laboran juntos.

"Esta es una canción diferente, otro estilo" dijo Torres, y aseguró que seguirá fiel a su trayectoria profesional de constante innovación.

Días antes, cuando fue lanzado el tema, Torres agradeció también al joven actor cubano Carlos Enrique Almirante por su trabajo en la producción del material audiovisual: "Excelente trabajo mi hermano! Gracias a ti y a todo tu equipo" escribió en un post de Carlos Enrique donde este anunciaba el lanzamiento del clip.

Torres, quien ha criticado la respuesta gubernamental ante las manifestaciones del pasado 11 de julio en Cuba, no deja de cosechar éxitos en su prolífica carrera musical. Dentro de sus últimos lanzamientos sobresalen su tema en colaboración con Cimafunk y Brenda Navarrete, "Aunque sea un ratico" y el emotivo sencillo dedicado a los padres, "Para mi viejo", junto al salsero Willy Chirino.

