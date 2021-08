Músico cubano Adalberto Álvarez se encuentra estable y evolucionando bien, dicen familiares

Adalberto Álvarez Foto © Facebook / Adalberto Alvarez y su Son

El músico cubano Adalberto Álvarez, hospitalizado por coronavirus, se encuentra estable y evolucionando de manera satisfactoria, confirmó este lunes su hija Dorgeris Álvarez en redes sociales.

"Necesitamos acabar con estas malas vibras, en nombre de toda nuestra familia les pedimos que compartan, nuestro padre está estable en este momento, evolucionando bien y les pedimos que sigan orando y pidiendo por el para que pronto pueda estar sano completamente" dijo Álvarez en Facebook, donde también agradeció los numerosos mensajes de aliento para su papá.

CiberCuba pudo confirmar este domingo con fuentes cercanas a la familia que el reconocido músico de 72 años está ingresado por COVID-19 en el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí”, donde también se encuentra el popular actor Enrique Molina.

Su estado de salud preocupa a familiares y amigos que, a través de las redes sociales, se han volcado para pedir oraciones y manifestar sus deseos de pronta recuperación.

“Señor, sopla fuerte en esos pulmones que hoy te imploran una segunda oportunidad. Te lo pedimos de rodillas y con mucha fe en tu infinita misericordia”, expresó Dorgeris Alvarez, hija del artista, en Facebook.

“¡Por favor, oren por mi papá si ven esto! Por favor, mantengan a mi familia en sus oraciones”, pidió Abraham, otro hijo de Álvarez, también en Facebook.

Por su parte, Alexander Abreu, director del conjunto Havana D'Primera se unió a las voces que piden la recuperación de uno de los músicos más queridos y populares de la isla.

“Por favor, le pido al mundo que me ayude a orar por la recuperación de este ángel. Le suplico a todo el que lea esto una oración por la recuperación de este hombre”, indicó Abreu.

Además de Abreu, muchos artistas cubanos se unieron en una cadena de oración por el músico.

Jennifer Álvarez Espinosa, también hija del querido músico, también expresó sus deseos de pronta recuperación en sus redes sociales y agradeció el interés de todos. “¡Pidan mucho, por favor! Es lo único que pido. Me uno a las palabras de mi hermano. Es un momento duro y sabemos que todos aman a nuestro Caballero del Son. No podemos contestar a todos, pero si agradecer la preocupación de cada uno. Gracias por tan buenos pensamientos son necesarios. Fe”.

Tras las protestas masivas del pasado 11 de julio, el Caballero del Son alzó su voz para solidarizarse con los manifestantes pacíficos y contra la represión desatada por el régimen cubano. “Imposible permanecer en silencio ante todo lo que está pasando en nuestro país. Me duelen los golpes y las imágenes que veo de la violencia contra un pueblo que sale a las calles a expresar lo que sienten pacíficamente", afirmó entonces.

“Las calles de Cuba son de los cubanos. A ese pueblo les debo lo que soy hoy en día y no me importa la forma de pensar de cada uno de ellos porque eso es derecho de cada cual y más allá del pensamiento político está el derecho humano, por eso no puedo hacer más que estar de su lado en momentos difíciles”, añadió el sonero.