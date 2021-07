Adalberto Álvarez se pone del lado del pueblo cubano y rechaza la violencia del Gobierno contra manifestantes

Adalberto Älvarez, músico cubano Foto © Facebook / Adalberto Álvarez

"A los que me preguntan de qué lado estoy, estoy con el pueblo", aseguró el reconocido sonero cubano Adalberto Álvarez a propósito de la crisis civil que sufre el país desde el pasado domingo 11 de julio.

El compositor, arreglista, pianista e intérprete afirmó en su cuenta de Facebook que al pueblo le debe lo que hoy es, y que no puede permanecer impasible ante los atropellos que el gobierno comete contra sus ciudadanos, manifestantes pacíficos.

"Imposible permanecer en silencio ante todo lo que está pasando en nuestro país. Me duelen los golpes y las imágenes que veo de la violencia contra un pueblo que sale a las calles a expresar lo que sienten pacíficamente", comienza la nota del músico.

Álvarez mencionó el derecho universal que le asiste a cada ciudadano cubano de manifestarse pacíficamente, organizarse y, sobre todo, defender cualquier presupuesto ideológico.

"Las calles de Cuba son de los cubanos. A ese pueblo les debo lo que soy hoy en día y no me importa la forma de pensar de cada uno de ellos porque eso es derecho de cada cual y más allá del pensamiento político está el derecho humano, por eso no puedo hacer más que estar de su lado en momentos difíciles", indicó el sonero.

Numerosas voces dentro del gremio artístico cubano, residente en la isla, se han pronunciado en denuncia de las golpizas y la represión gubernamental contra civiles desarmados. Dentro de ellos, cuentan el músico Leoni Torres y su esposa, la actriz Yuliet Cruz; el polifacético músico Alain Pérez; el reguetonero Yomil Hidalgo, quien no solo ha alzado su voz sino que se ha unido a las manifestaciones y ha sufrido detenciones arbitrarias por ello; el maestro Leo Brouwer y los prestigiosos jazzistas Chucho y Cucurucho Valdés.