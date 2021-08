Cubanos exigen a canciller Bruno Rodríguez que se centre también en la salud en Cuba, tras mensaje que pondera a brigada médica en Haití

Bruno Rodríguez Parrilla/Brigada Médica cubana en Haití Foto © Cubadebate/ Twitter / Eugenio Martínez Enríquez (Cancillería de Cuba)

Cubanos exigen al canciller Bruno Rodríguez Parrilla que también se centre en la salud en Cuba, tras enviar un mensaje que pondera el trabajo de la brigada médica de la Isla en Haití.

“Brigada en #Haití continúa ofreciendo atención médica y trabajando sin descanso por salvar vidas en zonas afectadas por devastador terremoto. Vocación solidaria y humanista guía actuar cotidiano de galenos de #CubaEnHaití, quienes seguirán llevando salud a pueblo”, escribió este domingo en su cuenta de Twitter el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba.

Tras el mensaje, cubanos le pidieron a Rodríguez Parrilla que se “centrara también en la salud de Cuba. Está bien que entren en Haití a prestar ayuda, pero el pueblo cubano no puede entender que hayas rechazado la ayuda humanitaria internacional para ellos, que no dejes entrar a ONGs y no aceptaras las vacuna COVAX”.

Otro usuario le expuso “mientras que tu gente se está muriendo. Todos ustedes son unos diablos, comprando la opinión del mundo con gestos así”.

“El pueblo cubano muere por falta de atención médica, medicinas y el colapso en los hospitales, pero mantienes a las brigadas de médicos en otros países, como si estuvieran sobrados en personal sanitario y medicamentos. Todo sea por la PROPAGANDA, ¿verdad? Y los cubanos desatendidos”, refiere otro comentario.

Una usuaria le comentó al canciller que su “vocación $olidaria es hipócrita, explotando a los médicos cubanos, cuando en Cuba la miseria está peor que Haití y los muertos por Covid-19 que dan al pecho”.

“Ya sabemos que nada es gratis. ¿A cambio de qué habrán ido los médicos? ¿Cuánto estarán cobrando al gobierno de Haití por esos médicos? Lo peor es que en Cuba los están necesitando”. “La dictadura no da puntada sin dedal. Las ‘brigadas médicas’ son un negocio redondo que deja jugosas ganancias a la monarquía castrista; 20% al esclavo y 80% a la dictadura”. “¡Si le pusieran ustedes los del gobierno cubano el mismo empeño en salvar cubanos!!! ¡Pero en Cuba es política de Estado que el extranjero esté por encima del cubano, fundamentalmente si tiene dólares!!!”, exponen otras opiniones en el hilo del mensaje del canciller.

En Haití laboran 253 médicos, enfermos y otros especialistas cubanos, quienes conforman la brigada médica cubana que desde 1998 permanece en ese país.

Los galenos cubanos participan en los esfuerzos para atender a los damnificados del sismo ocurrido este 14 de agosto, en el que casi dos mil personas murieron y más de 10 mil resultaron heridas.