Congresista de origen cubano expresa su preocupación sobre las misiones médicas del régimen en México

La congresista republicana Nicole Malliotakis (Nueva York), hija de madre cubana, intervino ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos el pasado lunes para exigir que la revisión del USMCA en 2026 sea utilizada como palanca para presionar a México a poner fin a las misiones médicas cubanas, a las que calificó de trabajo forzado y tráfico de personas orquestado por el régimen comunista de La Habana.
En su intervención, Malliotakis fue directa: «México está participando en lo que equivale a trabajo forzado, tráfico de personas, básicamente un esquema de trabajo forzado dirigido por el régimen comunista cubano».
La congresista explicó que México paga al gobierno cubano miles de millones de dólares por contratar médicos y profesionales de la salud, pero que el régimen retiene esos fondos sin trasladarlos a los trabajadores: «El régimen comunista se queda con ese dinero. Realmente no llega a los trabajadores».
Malliotakis describió las prácticas coercitivas que sufren estos profesionales, todas documentadas por el Departamento de Estado y organizaciones de derechos humanos: confiscación de pasaportes, retención de salarios, vigilancia, restricciones de movimiento y limitaciones al contacto familiar.
Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México paga 3,750 dólares mensuales por cada médico cubano, mientras el profesional recibe apenas 200 dólares al mes.
La congresista señaló una laguna en el Artículo 23.6 del USMCA que no cubre explícitamente los servicios laborales exportados, solo los bienes producidos con trabajo forzado, y pidió que se cierre ese vacío legal: «Es impactante que el tráfico de trabajo forzado de seres humanos, ya sea a través de misiones médicas gubernamentales o vínculos de servicios con relaciones comerciales, no se aborde con igual prioridad».
En febrero de 2026, Malliotakis ya había firmado junto a varios colegas una carta al USTR alertando sobre este problema, y en enero le había exigido al secretario de Estado Marco Rubio sanciones bajo la Ley Global Magnitsky contra funcionarios cubanos involucrados en las misiones.
La congresista subrayó la oportunidad política del momento: «Con el presidente Trump y el secretario de Estado ejerciendo presión sobre Cuba, es el momento adecuado para corregir este error en el acuerdo», y advirtió que el esquema «está poniendo miles de millones de dólares en los bolsillos del régimen comunista cubano en un momento en que nuestro presidente y nuestro secretario de Estado intentan asfixiarlos económicamente».
El representante del USTR respondió positivamente, confirmando que el trabajo forzado es una prioridad de la administración Trump: «Estados Unidos preside el G20 este año y el trabajo forzado es uno de los temas que estamos abordando. Estamos conduciendo una investigación bajo la Sección 301 sobre trabajo forzado, incluyendo con respecto a México».
Esta intervención se produce en un contexto de presión creciente sobre las misiones médicas cubanas. El 8 de abril, la CIDH publicó un informe de 199 páginas —basado en testimonios de 71 profesionales cubanos en 109 países— recomendando a los países americanos retirarse del programa por indicios graves de trabajo forzado y esclavitud moderna.
En marzo, el congresista Mario Díaz-Balart acusó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum de ser cómplice de trata de personas por mantener el contrato con médicos cubanos, acusación que la embajada de México en Estados Unidos rechazó defendiendo la contratación.
Las misiones médicas cubanas generaron 4,882 millones de dólares en 2022 según datos oficiales cubanos, siendo la principal fuente de ingresos del régimen por encima del turismo, lo que convierte la presión a través del USMCA en una pieza clave de la estrategia de asfixia económica al gobierno de La Habana.
La revisión obligatoria del acuerdo comercial tiene como fecha límite el 1 de julio de 2026, lo que deja un margen estrecho para que Washington presione a México en este frente.
Preguntas frecuentes sobre las misiones médicas cubanas en México
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la congresista Nicole Malliotakis critica las misiones médicas cubanas en México?
La congresista Nicole Malliotakis critica las misiones médicas cubanas en México porque las considera un esquema de trabajo forzado y tráfico de personas, donde el régimen cubano retiene la mayor parte de los salarios pagados por México a los médicos, quienes finalmente reciben una fracción mínima de su pago.
¿Qué acciones propone la congresista para abordar la situación de las misiones médicas?
La congresista Malliotakis propone utilizar la revisión del USMCA en 2026 como palanca para presionar a México a poner fin a las misiones médicas cubanas. También ha solicitado sanciones bajo la Ley Global Magnitsky contra funcionarios cubanos involucrados en estas misiones.
¿Cuál es la postura del gobierno mexicano respecto a las acusaciones sobre las misiones médicas cubanas?
El gobierno mexicano ha rechazado las acusaciones de explotación laboral y defiende la contratación de médicos cubanos como una cooperación sanitaria que respeta los derechos laborales, asegurando que los médicos reciben una compensación directa y condiciones dignas.
¿Cuánto genera el programa de misiones médicas para el régimen cubano?
Las misiones médicas cubanas generan entre 5,000 y 8,000 millones de dólares anuales para el régimen cubano, convirtiéndose en una de sus principales fuentes de ingresos, superando incluso al turismo.
¿Qué recomienda la CIDH respecto a las misiones médicas cubanas?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado a los países americanos retirarse del Programa de Misiones Médicas Cubanas, debido a indicios graves de trabajo forzado, tráfico de personas y esclavitud moderna en su operación.
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