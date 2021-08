Muere por secuelas del coronavirus periodista cubano de Mayabeque

Andy Duardo Martín Foto © Freddy Espinosa Martínez/ Facebook

El gremio periodístico de Cuba perdió a otro de sus integrantes por coronavirus, con la muerte del periodista Andy Duardo Martín, quien durante más de 30 años trabajó en la emisora Radio Mayabeque.

"Triste, muy triste. Sigue la Unión de Periodistas de Cuba de luto. Otro colega falleció. Andy Duardo, destacado periodista y realizador mayabequense. Duele y mucho. EPD, colega", lamentó en su muro de Facebook Freddy Espinosa Martínez, realizador de la emisora CMHS Radio Caibarién, de Villa Clara.

Según la emisora oficialista Radio Rebelde, Duardo Martín se graduó de Periodismo en 1987 en la Universidad de la Habana en 1987, y desde entonces se incorporó al colectivo de Radio Mayabeque, donde se desempeñó como redactor-reportero, jefe del departamento informativo y subdirector de la emisora.

Al momento de su deceso era el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en la provincia.

"Día triste, muy triste para los miembros de la UPEC y radialistas mayabequenses, falleció nuestro presidente de la UPEC, Andy Duardo Martín", lamentó en su muro de Facebook la reportera Milay Vega.

La usuaria de Facebook Yensy Rivera comentó que habló varias veces por teléfono con Duardo durante su enfermedad, y que parecía que la estaba superando.

"Él me daba aliento varias veces a la semana desde el teléfono, yo lo animaba porque también él iba venciendo, aunque temerosos por las secuelas de esta devastadora COVID. Pero ahora esta noticia me ha desarmado o desalmado, que no es lo mismo pero es igual. ¡Qué enfermedad tan cruel! Descansa en paz, amigo Andy Duardo Martín", expresó.

El fallecido padecía del corazón, según uno de los comentarios en la publicación.

Al parecer, murió por las secuelas del virus, que lo llevaron a un segundo ingreso hospitalario del que no sobrevivió.

"Yo creyendo que te le habías escapado a la COVID-19 y resulta que sus secuelas te pusieron en una cama nuevamente. Aún recuerdo esa tos incontrolable que te tenía amargado, porque no te dejaba hablar, porque no te dejaba vivir. Obviamente me preocupó, pero me convencí que eras más fuerte que una neumonía y pensé que darte ánimos sería suficiente para sacarte del mal momento", recordó el periodista Alain Mira.

Duardo Martín obtuvo varios premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, como el Premio Nacional de Periodismo Juan Gualberto Gómez, conferido en 2011, la condición de trabajador de mérito de la radio cubana y la distinción de maestro de radialistas. Durante 15 años consecutivos fue Vanguardia Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Cultura.

La prensa oficialista cubana ha sido muy afectada por la pandemia de coronavirus, que se ha cobrado la vida de varios de sus miembros.

El sábado pasado falleció José Luis Estrada Betancourt, quien durante 15 años fue jefe de la redacción cultural del diario Juventud Rebelde.

Estrada, de 53 años, publicó un mensaje en su Facebook con tono optimista en el que informó que estaba ingresado en el Hospital Manuel Fajardo, en La Habana, "cayéndome a trompada limpia con la COVID".