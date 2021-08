Muere por coronavirus periodista cubano José Luis Estrada Betancourt

José Luis Estrada Betancourt Foto © José Luis Estrada Betancourt / Facebook

El periodista cubano José Luis Estrada Betancourt, quien escribió durante cerca de 15 años para las páginas culturales del diario oficialista Juventud Rebelde, murió por coronavirus este sábado, a los 53 de edad, en el Hospital “Manuel Fajardo” en La Habana.

“Regresaba de un viaje al Turquino con la AHS (Asociación Hermanos Saíz) y pasó sus últimos días luchando con la enfermedad en el hospital Fajardo”, dijo el periodista Michel Hernández en redes sociales.

“Coincidí con él en varias Romerías de Mayo entre otras coberturas y lo recuerdo como un periodista consagrado a su profesión y bastante atento a la evolución del mundo cultural cubano. Se decantó sobre todo por el ballet y la danza y realizó una valiosa obra a favor de la promoción de los jóvenes artistas”, señaló Hernández.

“Fue amigo de varios escritores y periodistas que tengo en valor y que desde sus primeros días en el hospital comenzaron a pedir que se recuperara”, agregó.

Hace apenas dos días, Estrada publicaba en Facebook un texto de tono optimista donde informaba que se encontraba desde el martes en el hospital “cayéndome a trompada limpia con la COVID”.

“Desde que empezó esta mierda tuve el presentimiento de que si me ponía en la guanajá, me iba a tener que fajar duro, porque este corazón mío, que es tan bueno, ya tuvo su «falleteo», porque, aunque muy poco visibles, el Guillain Barre nos deja huellas”, explicaba.

“Y me cuidé mucho, como gallito fino, gasté lo que tenía y no tenía para pagar todo por «afuera» y no hacer ni una sola cola, mientras mis amigos de siempre, muchos, me tiraron innumerables salves (…)”, dijo.

De igual modo, refería que “cualquier esfuerzo físico” lo ponía a toser, “y me lleva un tiempito relajarme y pensar que el aire me va alcanzar en verdad para respirar”.

Estrada cursó estudios como Físico Nuclear en Bulgaria, pero la caída del campo socialista le impidió terminar allí la carrera. Se incorpora a la Universidad de La Habana y termina la carrera de Física Pura. Comienza en los años 90 a ejercer el magisterio. Luego ingresó a un curso emergente e intenso dirigido a egresados universitarios, donde obtuvo el Diplomado de Periodismo en el Instituto Internacional de Periodismo "José Martí". Este año, recibió el Premio Juan Gualberto Gómez por la labor realizada.

Algunos periodistas experimentados de los medios estatales han muerto en las últimas semanas a causa de la pandemia, entre ellos, a principios de agosto, Rigoberto Triana Martínez, quien trabajaba para el periódico Invasor y fue director de programas de Radio Surco, de Ciego de Ávila.

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó la muerte de otras 84 personas por coronavirus en el país y 9,740 nuevos casos de la enfermedad. En los primeros 19 días de agosto se incrementó el número de fallecidos (1,636) y el porcentaje de la tasa de Letalidad del coronavirus.