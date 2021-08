Familia busca a cuatro jóvenes cubanos que salieron en balsa desde el 15 de agosto

Jóvenes balseros desaparecidos. Foto © CiberCuba

Una familia cubana denunció la desaparición de cuatro jóvenes que presuntamente abandonaron en balsa la isla el pasado 15 de agosto, desde la occidental provincia de Artemisa, sin que aún se tengan noticias de ellos.

En redes sociales, una publicación explica que los jóvenes —dos de ellos militares— debieron partir en horas de la madrugada de ese domingo “en una lancha rústica de malas condiciones de una de las playas de Artemisa”.

Los nombres divulgados son: Josué Rojas Pareta, Betsabé Rojas Pareta, Chenli Yoan Capote y Julio César Capote. El padre de los dos primeros dijo que los órganos del Gobierno no tienen información sobre su paradero.

Publicación en redes.

Su tía se puso en contacto con CiberCuba desde Alemania, indicando que Josué y Betsabé Rojas, tienen 21 y 19 años, respectivamente. “En las Bahamas no nos quieren dar información porque no somos americanos. Por favor, queremos saber qué ha pasado, si están vivos o no, si salieron o están detenidos en Cuba”, dijo.

“Dos de ellos son militares (Josue Rojas Pareta y otro de los jóvenes), por eso el temor que estén en cuba. Hemos preguntado y, según ellos, no saben, pero lo están buscando en el país y no aparecen”, señaló.

En la última información emitida por la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) sobre migrantes cubanos hallados en el mar, la agencia comunicó que había transferido 13 balseros cubanos a las autoridades de Bahamas, tras ser interceptados en Cayo Elbow, en el país caribeño.

“Estos viajes pueden ser extremadamente peligrosos y son aún más peligrosos durante la temporada de huracanes”, advirtió entonces el Comandante Jacob McMillan, oficial de enlace de la Guardia Costera de las Bahamas.

Desde que comenzó el año fiscal 2021, el pasado 1 de octubre, las tripulaciones de la USCG han interceptado a 663 balseros cubanos, una cifra elevada en comparación con los 259 migrantes de la isla en 2018, 313 en 2019 y 49 en 2020, cuando comenzaba a azotar la pandemia del coronavirus que ha agravado considerablemente la crisis en la nación antillana.

En varias ocasiones, el gobierno estadounidense ha desalentado las peligrosas travesías marítimas, muchas veces ejecutadas en embarcaciones sin las mínimas condiciones de seguridad. También ha advertido que los migrantes interceptados serán devueltos a su país de origen.