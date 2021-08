Policía detiene violentamente a cubano en las afueras de hospital de Cienfuegos

Una violenta escena de represión policial contra un civil tuvo lugar el lunes en las afueras del hospital provincial Gustavo Aldereguía, de Cienfuegos.

Dos videos compartidos en la cuenta de Facebook del usuario identificado como "Orlandito Te Lo Cuenta!", muestra el momento en que un agente de la PNR golpea en la cara a un hombre y lo reduce poniéndole su brazo bajo el cuello, con tal dureza que le baja la mascarilla y le tira al suelo el carné de identidad.

"Represión a flor de piel. (...) Para los enfermos no hay transporte pero para la represión sobra. Conciencia, cubanos. La solución a todo está en las calles. Y Cienfuegos sin oxígeno", cuestionó el autor del post.

En el video se ve cómo el agente lleva al hombre hacia la acera, mientras un trabajador del hospital trata de intervenir, entre gritos de personas presentes en el lugar.

"Yo estoy enfermo, no estoy aquí porque quiero. Vengo caminando desde el campo porque no hay transporte en la mierda esta", gritó la víctima, rodeado ya por otro policía y un miembro de la Seguridad del Estado.

"No le des, pero por qué le vas a dar", gritó un testigo.

En el segundo video, filmado desde más lejos, se ve cómo se llevan detenido al hombre, rodeado por más policías.

La publicación generó numerosos comentarios de rechazo al abuso de la policía cubana contra un ciudadano que solo estaba reclamando sus derechos.

"La mayoría de los policías están abusando del uniforme que tienen y es duro, porque estamos en momentos que estamos desesperados al ver cómo nuestros familiares, amigos, vecinos, etc., los estamos perdiendo", expresó un santiaguero.

"Tú crees que esas son formas, una persona enferma tratarla de esa manera", cuestionó una joven de La Habana.

Varios internautas llamaron a los cubanos a virarse contra la policía cuando cometa esos abusos.

"No es fácil quedarse mirando sin hacer nada. Desgraciadamente a las personas que se llevan al parecer no tienen amigos ni familiares cerca, porque si ese que se llevan ahí es un familiar mío, a mí hay que meterme con cadenas de fuerza en una mazmorra, porque me arrebato y le doy leña al que se me pare al frente. En Cuba qué desgracia, no hay libertad de expresión", criticó uno.

"Y la gente con tanta sangre fría, un solo hombre reclamando y los demás mirando cómo lo maltratan. Estamos jodidos y seguiremos así mientras esté esa indiferencia", cuestionó un habanero.

Una licenciada en Lenguas Extranjeras lamentó que en medio de un hospital las autoridades no tengan psicología para calmar y hablar con las personas.

"El chivatón panzón ese de la Seguridad del Estado, como un perro rabioso garantizando que sean los cubanos violentados. Están ahí dando vueltas para eso. Todos los hospitales minados de Seguridad del Estado, chivatones", agregó.