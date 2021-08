J Balvin compra su tercer avión: "Aquí inspiramos, no alardeamos"

J Balvin Foto © Instagram / J Balvin

El éxito, fama y popularidad de J Balvin parecen no alcanzar límite. A sus 36 años, el cantante colombiano es uno de los artistas latinos más reconocidos de todos los tiempos y cada día son más los hitos que logra gracias a su trabajo, esfuerzo y dedicación.

El famoso intérprete se encuentra en la cima de su carrera después de más de una década dedicándose a la música, una trayectoria con la que ha logrado llegar a lo más alto, lo que le ha permitido aumentar la lista de lujosas y exclusivas adquisiciones que posee, siendo aviones una de ellas. Y sí, aviones en plural, porque el Niño de Medellín ya va por su tercera aeronave.

Así lo reveló unos días atrás en Instagram donde compartió una imagen en la que le vemos al lado de su nueva posesión. Una fotografía en la que se aprecia la inmensidad de su nuevo avión, ya que él se ve diminuto en comparación con la aeronave.

Para compartir esta feliz noticia, José Álvaro Osorio Balvín (nombre real del intérprete) recordó sus humildes inicios en el mundo de la música, cuando tenía que moverse a pie y que su mejor amigo le llevase a los sitios en su carro a viajar en autobús o alquilar autos. Después pasó a montarse en aviones comerciales y acumular millas. Pero todo eso ya forma parte de su historia pasada porque ahora el artista puede presumir de su tercer avión.

"Aquí inspiramos, no alardeamos. Disfruten el proceso y sueñen en grande", aclaró antes de mandar la siguiente reflexión: "Si fuese lo que tengo, el día que no tenga no sería nadie, pues yo valgo lo mismo sin todo esto".

Felices por sus logros, muchos compañeros y seguidores le felicitaron por su nueva compra. Farruko le comentó: "Felicidades G, muy merecido. Orgulloso de ti". Su ex, Mona Osorio, que estuvo con él apoyándolo desde el principio recordó: "En bus a Bogotá cada 8 días, por siempre en mi cabeza... y en mi espalda". Otros que también se alegraron por el nuevo medio de transporte de J Balvin fueron De La Ghetto, El Micha, J Quiles, que comentaron su post. ¡Enhorabuena!

