Madre cubana busca justicia por el abuso lascivo sufrido hacia su hija menor de 13 años

Activista Marthadela Tamayo contra la violencia de género. Foto © Facebook/Marthadela Tamayo

Una madre cubana busca justicia desde hace dos años por el abuso lascivo sufrido por su hija cuando tenía tan solo 11 años.

“Edith La Rosa Cárdenas es una madre cubana que busca justicia ante el abuso lascivo sufrido hacia su hija menor de 13 años, que con sólo esta corta edad ya conoce de la maldad humana”, reclamó este miércoles la activista contra la violencia de género Marthadela Tamayo González en su perfil de Facebook.

Tamayo González, miembro de la Red Femenina de Cuba, relató que ya han trascurrido dos años y tres meses desde que Edith denunciara el caso de su hija en la estación de policía de Matanzas, “cuando la niña tenía solamente 11 años”.

“La semana pasada se le anunció a la familia de la menor que este viernes 27 de agosto sería el juicio, pero ayer martes 24 de agosto se le hizo una llamada desde la Fiscalía para comunicarle que estaba suspendida la vista hasta nuevo aviso”, expuso la también activista contra el racismo, residente en el municipio Cerro, de La Habana.

Igual denunció que es la segunda vez que el Tribunal Municipal de Matanzas suspende el juicio contra Tomás Ávila Milián, un directivo de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. en esa provincia, quien está acusado de haber abusado lascivamente de la hija menor de Eddy. La primera suspensión ocurrió el día 7 de marzo de este año.

Según Tamayo González, a la madre de la menor le explicaron que el juicio se suspendía porque “falta una persona que debe estar presente y en estos momentos se encuentra fuera del país”.

También refiere que, aunque para ella lo más importante es “que se haga justicia ante este hecho cometido contra su pequeña”, tiene que encontrar todos los días “fuerzas para estar al lado de su hija, apoyarla, ayudarla y animarla para que continúe con una sonrisa en su carita, y que siga con los sueños que tiene cada niña a esa corta edad”.

La activista en su denuncia reiteró que “los niños y las niñas no se tocan, no se maltratan, no se violan, no se les abusa”.

“Exigimos que se haga justicia ante este caso y ante todos los casos de violencia de género y todos los feminicidios que han ocurrido en estos tiempos, los cuales venimos denunciando constantemente”, concluyó Tamayo González, quien también es miembro del Comité por la Integración Racial en Cuba.