Confirman 20 feminicidios en Cuba en 2026: Madre de cuatro niños asesinada por su expareja en Güines

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Mariolis López Silio, de 37 años y madre de cuatro niños, fue asesinada el viernes último en Güines, en la provincia de Mayabeque, un crimen que el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) confirmó como feminicidio y eleva a 20 los casos registrados en Cuba durante 2026.

El agresor es su expareja y padre de sus dos hijos más pequeños, identificado como Michael Pérez Sanabria, quien permanece prófugo y representa —según advirtió OGAT— un peligro activo para la comunidad.

Captura de Facebook/Alas Tensas

El observatorio denunció el uso de un arma de fuego y el secuestro de la víctima en hechos que se desarrollaron el 24 de abril en varios lugares de Güines, incluido el hogar de Mariolis y un descampado conocido como la "Pista de motocross".

Mariolis deja cuatro hijos menores de edad huérfanos: una bebé lactante de meses, un niño de tres años, otro niño de 12 y una niña de 15. Dos de ellos —la bebé y el niño de tres años— son hijos del agresor.

Teresita Rodríguez, prima de la víctima, escribió en Facebook: «Este asesino se llama Michael y hoy mató a mi prima Mariolis, dejando huérfanos cuatro hijos y dos son de él: una bebé lactante y un niño de tres años, que todos lo adoraban, si lo ven repórtenlo a la policía, hay una recompensa para el que lo encuentre».

Facebook/Teresita Rodríguez

Otros familiares, amigos y vecinos de la víctima difundieron también fotografías del sospechoso en redes sociales y ofrecieron una recompensa por información sobre su paradero, ante lo que describen como una respuesta negligente de la policía de Güines.

OGAT verificó los antecedentes de violencia del agresor contra Mariolis y su madre, quien sufre secuelas de salud por agresiones previas.

El observatorio se unió a las críticas comunitarias contra la institución policial. Según publicaciones en redes sociales, la policía de Güines no acudió al llamado de Mariolis antes del crimen.

En su comunicado, la organización independiente pidió a la comunidad que «cese la revictimización de Mariolis, la circulación de información falsa y el racismo sobre estos hechos terribles».

Asimismo, se pronunció de manera categórica sobre los crímenes por violencia machista: «Nada justifica quitar la vida violentamente. Las mujeres somos seres humanos, no propiedad privada».

El caso ocurre apenas dos días después del doble feminicidio de una madre y su hija de 12 años en Batabanó, también en Mayabeque, lo que convierte a esta provincia del occidente de Cuba en escenario de una concentración alarmante de crímenes de género en pocos días.

Abril se perfila como el mes más violento del año: al menos ocho mujeres han sido asesinadas cuando aún no ha concluido este periodo, según afirmó el influencer Niover Licea (Nio reportando un crimen). En el primer trimestre de 2026, OGAT verificó 13 feminicidios: seis en enero, uno en febrero y seis en marzo.

El patrón de negligencia institucional no es aislado. En Bayamo, el 13 de abril, una mujer fue asesinada cuando se dirigía a la policía a denunciar a su agresor, quien la interceptó en la vía pública.

Sólo tres días antes, el 10 de abril, una joven madre de 23 años murió a manos de su expareja en su propio hogar en Matanzas, en un caso que evidencia el mismo patrón de desprotección.

El 25 de abril, la Cancillería cubana publicó en redes sociales que «en Cuba no hay ni habrá impunidad ante hechos de violencia basada en género», declaración que contrasta con los 20 feminicidios documentados en lo que va de 2026 y con la ausencia de una ley integral de violencia de género en la Isla.

El Código Penal de 2022 no tipifica el feminicidio como delito autónomo, sólo como agravante, y el gobierno no publica estadísticas oficiales sobre estos crímenes.

El observatorio de Alas Tensas también recordó a la ciudadanía que denunciar estos crímenes no es un delito, y que está habilitado un formulario anónimo en su sitio web para reportar casos de violencia extrema contra mujeres y niñas.

En 2025, Cuba registró 48 feminicidios confirmados, con el 83,3% cometidos por parejas o exparejas, según datos del subregistro de OGAT. Con 20 casos en apenas cuatro meses, 2026 apunta, lamentablemente, a superar esa cifra.