Presunto autor del feminicidio de madre de cuatro niños en Güines se entrega a la policía tras días prófugo

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El hombre señalado como autor del feminicidio de Mariolis López Silio, una madre de cuatro niños, la anterior semana en Güines, Mayabeque, se entregó voluntariamente a las autoridades tras permanecer prófugo durante varios días, según reportes no oficiales.

Mariolis, de 37 años, fue asesinada el 24 de abril en el municipio de Güines, por su expareja y padre de dos de sus cuatro hijos, quien se dio a la fuga tras matarla y se entregó a la policía este martes, informó Niover Licea, en su página de Facebook Nio reportando un crimen.

Captura de Facebook/Alas Tensas

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), organización independiente que lleva un subregistro de feminicidios en Cuba, también se hizo eco de la noticia en sus redes sociales.

Según la información confirmada a Licea por una fuente familiar y colaboradores de sus plataformas, el agresor de Mariolis «no fue capturado en un operativo», sino que «se habría entregado voluntariamente a las autoridades en el DTI (Departamento Técnico de Investigaciones) de Güines», llevando consigo el arma de fuego utilizada en el crimen, de acuerdo con las propias fuentes.

Al denunciar el feminicidio en redes sociales, familiares y personas allegadas a la víctima identificaron a su agresor como Michael Pérez Sanabria, información que no ha sido corroborada oficialmente.

El OGAT verificó que el crimen ocurrió en varios lugares del municipio, incluido el hogar de la víctima y un descampado conocido como la «Pista de motocross», con uso de arma de fuego y secuestro previo. La plataforma independiente ambién documentó antecedentes de violencia del agresor de Mariolis y la madre de ella, quien sufre secuelas de salud por agresiones previas.

La víctima dejó cuatro hijos huérfanos: una bebé lactante, un niño de tres años, otro de 12 y una niña de 15. Los dos menores son hijos del propio agresor.

«Este asesino se llama Michael y hoy mató a mi prima Mariolis, dejando huérfanos cuatro hijos y dos son de él: una bebé lactante y un niño de tres años, que todos lo adoraban», escribió en Facebook Teresita Rodríguez, prima de la víctima, quien también había ofrecido una recompensa por información sobre su paradero.

Hasta el momento de redactar esta nota, ni las autoridades ni los medios de prensa oficiales han informado acerca del feminicidio ni sobre la entrega del sospechoso a la policía, a pesar de que este portaba un arma de fuego.

La policía de Güines tampoco respondió a los llamados de Mariolis antes del crimen, un patrón de negligencia que se repite en otros casos, como el de una mujer asesinada en Bayamo cuando se dirigía a denunciar a su agresor.

Aumentan feminicidios en 2026

El OGAT registró el caso de Mariolis López Silio como el feminicidio número 20 en Cuba en lo que va de 2026. En el mismo período de 2025 se contabilizaron 14 víctimas, lo que representa un aumento del 42.86% en un solo año.

Abril se ha convertido en el mes más violento del año, con al menos siete feminicidios confirmados. Sólo dos días antes del asesinato de Mariolis, en la propia provincia de Mayabeque, un doble feminicidio cobró las vidas de una madre y su hija menor: Rosalí Peña Hernández, de 31 años, y Camila, de 12, fueron asesinadas por la pareja de la mujer en Batabanó.

El Código Penal cubano de 2022 no tipifica el feminicidio como delito autónomo —sólo como agravante— y el régimen no publica estadísticas oficiales sobre violencia de género.

El 25 de abril, la Cancillería cubana afirmó en redes sociales que «en Cuba no hay ni habrá impunidad ante hechos de violencia basada en género», declaración que contrasta con los 20 feminicidios documentados en apenas cuatro meses y la ausencia total de datos oficiales.