Un muerto y dos heridos en accidente de tránsito en la Autopista Nacional

Un muerto y dos heridos fue el resultado de un accidente de tránsito en un tramo de la Autopista Nacional correspondiente al municipio Aguada de Pasajeros, de la provincia de Cienfuegos, en el centro de la Isla.

El accidente ocurrió este miércoles en la mañana cuando un auto de turismo “perdió el control y se impactó contra un camión que iba en el mismo sentido por el carril del medio y luego contra una mata que a alguien se le ocurrió sembrar cerca de la carretera”, refiere el taxista José Carlos Gómez Alegría en la página de Facebook Accidentes de Buses y Camiones.

Igual señaló que el tramo donde ocurrió el accidente “supuestamente lo habían arreglado”, pero que “ustedes saben cómo queda eso con todo el chapapote regado y la arena suelta, el auto perdió el control”.

Facebook Accidentes de Buses y Camiones

También aseguró que los árboles sembrados cerca de la carretera han causado “tantos daños”.

“Un fallecido y dos heridos. Pérdida total de un auto de turismo y daños leves al camión. Mis condolencias a los familiares de la víctima. EPD”, añadió en su mensaje, que acompañó con varias imágenes del accidente de tránsito en la Autopista Nacional.

Usuarios de este perfil comentaron que “muchos siempre le echan la culpa al chofer, incluso sin haber investigado, pero la velocidad no es el factor determinante. Siempre hay algo, una vaca o un caballo o un hueco o la arena del supuesto asfalto. Claro, todas estas causas dichas son por el gobierno, por eso siempre es mejor culpar al chofer”.

“Mis condolencias a los familiares, y no le echen la culpa a la velocidad, si en Cuba hubiera carreteras esto no pasara”. “Así mismo, fuera para que en las autopistas no hubiera árboles sembrados a la orilla. Mira que hay lugares en Cuba vacío sin un árbol para sembrar, pero ya tu sabe…”. “Esos Peugeot 301 son muy inestables en la carretera y si le sumas el arreglo que le hicieron ...”, comentaron otros seguidores de este perfil en la red.

Datos del último anuario estadístico publicado por la dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud Pública de Cuba, refieren que en el año 2020 ocurrieron 158 muertes menos que en el año precedente.

En el 2019 murieron un total de 763 personas en Cuba a causa de accidentes de tránsito, aunque esa cifra disminuyó hasta 605 fallecimientos en 2020.

Esta baja puede relacionarse, entre otros factores, con las restricciones en la movilidad implementadas durante la pandemia de coronavirus.