Encuentran el cuerpo de un niño de 2 años flotando en un río de Florida

Río de Florida Foto © Creative Commons

Un niño de 2 años falleció el pasado martes a pocas horas de ser hallado por las autoridades mientras su cuerpo flotaba, a consecuencia de un paro cardíaco, en un río de Florida.

Los familiares de la víctima lo identificaron como Cormel Bullock, según un reporte de Local 10 News.

“Este es mi primer nieto y amaba a ese niño”, dijo Deborah Titus entre lágrimas al diario estadounidense.

Titus indicó que se encontraba cuidando al niño mientras su madre trabajaba, pero que fue por un momento al baño cuando el menor salió de la casa y ella no pudo encontrarlo.

El video de vigilancia obtenido el miércoles por Local 10 News muestra a Cormel deambulando solo alrededor de las 9 p.m., cerca de Cooley's Landing, aparentemente tratando de jugar con los patos en el muelle, cuando se cayó al agua.

El detective de la policía de Fort Lauderdale, Ali Adamson, confirmó que las autoridades fueron notificadas sobre el incidente poco después de las 10 p.m. El martes, los agentes encontraron al niño en el agua, debajo del puente de la Séptima Avenida y el río New, cerca de 450 Cooley Ave.

"Estábamos pasando el rato aquí en el barco y escuchamos a una señora gritando por el nombre de alguien", dijo Edgar Caceras, un testigo de los hechos.

“Nos preguntó si habíamos visto a un niño pequeño caminando. Mi amiga y yo bajamos del barco y comenzamos a ayudarla a buscar ".

Caceras añadió que la mujer se encontraba angustiada, entonces le ofreció llevarla de regreso a su casa cuando esta se negó bajo la justificación de que vivía cerca.

"Inmediatamente cuando me di cuenta de que ella había ido a su casa, quise ver por dónde había entrado para poder llamar a la policía y decirles a dónde ir, porque me percaté de que ella no había llamado", dijo Caceras.

Por su parte, Jay Lycke, otro testigo de los hechos que vive a pocos metros de donde encontraron al niño, dijo lamentar no haber estado presente para evitar la tragedia.

"Uno de los niños gritó, 'Él está aquí, él está aquí', porque toda la familia estaba aquí mirando", dijo Lycke.

El detective Adamson dijo que los oficiales le practicaron resucitación cardiopulmonar al niño hasta que los bomberos de Fort Lauderdale llegaron y se hicieron cargo.

Los socorristas confirmaron que Cormel estaba en un paro cardíaco cuando lo encontraron. Lo transportaron al Broward Health Medical Center, donde luego murió.