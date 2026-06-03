ICE detiene a tres cubanos con antecedentes por delitos cometidos en Florida

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Tres cubanos indocumentados y con antecedentes penales por delitos graves cometidos en Florida fueron arrestados el fin de semana por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, que sigue elevando la parada contra la inmigración ilegal bajo la férrea política migratoria de la administración Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este lunes la detención de extranjeros indocumentados señalados entre los delincuentes más peligrosos en EE.UU., muchos de ellos incluidos en la lista «Worst of the Worst» («Lo peor de lo peor»), una campaña federal enfocada en capturar y deportar a migrantes con historial criminal que representan una amenaza para la seguridad pública y nacional.

Uno de los ciudadanos cubanos que ha sido añadido a ese listado es Reiniel Parajón Gómez, arrestado en Miami y cuyo historial delictivo abarca antecedentes penales por crueldad hacia un menor y abuso sexual infantil mediante tocamientos.

El DHS también anunció este lunes la detención de Miguel Sosa, quien ha sido condenado por tráfico de cocaína en Miami, y de Alexei Martí Martínez, con condena por hurto mayor en Fort Myers.

La agencia federal reportó, además, los arrestos de nacionales de El Salvador, México, Honduras, Nicaragua y otros países por delitos que incluyen abuso sexual infantil, agresión sexual agravada, agresión con arma mortal, homicidio vehicular bajo los efectos del alcohol o las drogas, tráfico de drogas y robo con allanamiento, entre otros.

Al referirse a las detenciones, la subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, afirmó que «cada día, los valientes hombres y mujeres de ICE hacen que nuestras comunidades sean más seguras», y advirtió que las autoridades no permitirán que «los alborotadores nos impidan expulsar a los peores criminales de los barrios estadounidenses», en alusión a las protestas y fuertes enfrentamientos reportados en los últimos días entre manifestantes y agentes federales fuera del centro de detención Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey.

El DHS anunció este lunes la actualización del sitio web «Lo peor de lo peor» (WOW.DHS.gov) con 5,000 nuevos perfiles de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales graves detenidos en los 50 estados, que elevan el total a más de 35,000 personas listadas desde el lanzamiento de la plataforma el 8 de diciembre de 2025.

Los arrestos del pasado fin de semana se enmarcan en la campaña «Making America Safe Again» de la administración Trump, que ha intensificado las operaciones de ICE desde enero de 2025.

Según un análisis del Instituto Cato citado en abril de 2026, las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% entre finales de 2024 y comienzos de 2026, mientras que las aprobaciones de residencias permanentes para cubanos cayeron un 99.8% en el mismo período.

Florida concentra el mayor volumen de estas operaciones, con más de 41,310 arrestos de ICE registrados desde enero de 2025.

Este lunes también trascendió la detención de un cubano con antecedentes en una operación de la Patrulla Fronteriza en Homestead, Florida, y ICE difundió el extenso historial criminal de otro cubano detenido en Delaney Hall, Nueva Jersey.