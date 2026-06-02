"Prepárese ahora": mensaje del director del Centro Nacional de Huracanes para la temporada ciclónica 2026

Vídeos relacionados:

El Dr. Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de la NOAA, lanzó este lunes un llamado urgente a la preparación al inicio oficial de la temporada de huracanes del Atlántico 2026, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.

Brennan difundió un mensaje institucional titulado «Preparación ante huracanes: Conozca su riesgo — Agua y Viento», en el que exhortó a la población a actuar antes de que exista una amenaza concreta.

El director del NHC enumeró los principales peligros que debe considerar la población: marejada ciclónica, inundaciones por lluvias intensas, vientos fuertes, tornados y corrientes de resaca.

El mensaje subraya que la preparación no debe depender del nivel de actividad previsto para la temporada, sino anticiparse a cualquier escenario posible.

El pronóstico para 2026 apunta a una temporada ciclónica menos intensa de lo habitual, con un 55% de probabilidad de actividad por debajo del promedio histórico, según la NOAA.

La agencia estima entre ocho y 14 tormentas con nombre, de tres a seis huracanes y entre uno y tres huracanes mayores (categoría 3, 4 o 5), con un 70% de confianza en esos rangos.

El factor determinante es la llegada esperada de El Niño, con una probabilidad del 98% de que las condiciones de ese fenómeno se consoliden entre agosto y octubre, lo que incrementa la cizalladura vertical del viento sobre el Atlántico tropical y el Caribe, dificultando la formación de ciclones.

La Universidad Estatal de Colorado (CSU) proyectó en abril 13 tormentas con nombre, seis huracanes y dos mayores, equivalente al 75% de una temporada promedio del período 1991-2020, con un Índice de Energía Ciclónica de 90 unidades frente a un promedio histórico de 107.

El INSMET de Cuba anticipó una temporada «poco activa» con 11 ciclones tropicales, cinco huracanes y dos de gran intensidad para toda la cuenca atlántica.

Pese al pronóstico moderado, para Cuba el riesgo sigue siendo significativo: el INSMET establece un 40% de probabilidad de que al menos un huracán afecte la isla en 2026, cifra ligeramente superior al promedio histórico del 35%.

Además, hay un 75% de probabilidad de que una tormenta tropical impacte el país durante la temporada.

Las autoridades de Florida también han llamado a prepararse con anticipación, advirtiendo que el sur del estado no recibe un impacto directo desde el huracán Irma en 2017, lo que puede generar exceso de confianza entre la población.

El contexto se complica por la presencia de miles de visitantes en Florida durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que eleva la importancia de la preparación entre residentes nuevos y turistas.

Las recomendaciones del NHC incluyen almacenar agua, alimentos no perecederos y medicamentos para al menos siete días, revisar rutas de evacuación, conocer la zona de marejada ciclónica y asegurar documentos importantes.

CSU actualizará su pronóstico el 10 de junio, el 8 de julio y el 5 de agosto; la NOAA y el INSMET harán lo propio en agosto, cuando las estimaciones ganan precisión al acercarse al pico histórico de la temporada.