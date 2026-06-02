"Prepárese ahora": mensaje del director del Centro Nacional de Huracanes para la temporada ciclónica 2026

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El Dr. Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de la NOAA, lanzó este lunes un llamado urgente a la preparación al inicio oficial de la temporada de huracanes del Atlántico 2026, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.
Brennan difundió un mensaje institucional titulado «Preparación ante huracanes: Conozca su riesgo — Agua y Viento», en el que exhortó a la población a actuar antes de que exista una amenaza concreta.
El director del NHC enumeró los principales peligros que debe considerar la población: marejada ciclónica, inundaciones por lluvias intensas, vientos fuertes, tornados y corrientes de resaca.
El mensaje subraya que la preparación no debe depender del nivel de actividad previsto para la temporada, sino anticiparse a cualquier escenario posible.
El pronóstico para 2026 apunta a una temporada ciclónica menos intensa de lo habitual, con un 55% de probabilidad de actividad por debajo del promedio histórico, según la NOAA.
La agencia estima entre ocho y 14 tormentas con nombre, de tres a seis huracanes y entre uno y tres huracanes mayores (categoría 3, 4 o 5), con un 70% de confianza en esos rangos.
El factor determinante es la llegada esperada de El Niño, con una probabilidad del 98% de que las condiciones de ese fenómeno se consoliden entre agosto y octubre, lo que incrementa la cizalladura vertical del viento sobre el Atlántico tropical y el Caribe, dificultando la formación de ciclones.
La Universidad Estatal de Colorado (CSU) proyectó en abril 13 tormentas con nombre, seis huracanes y dos mayores, equivalente al 75% de una temporada promedio del período 1991-2020, con un Índice de Energía Ciclónica de 90 unidades frente a un promedio histórico de 107.
El INSMET de Cuba anticipó una temporada «poco activa» con 11 ciclones tropicales, cinco huracanes y dos de gran intensidad para toda la cuenca atlántica.
Pese al pronóstico moderado, para Cuba el riesgo sigue siendo significativo: el INSMET establece un 40% de probabilidad de que al menos un huracán afecte la isla en 2026, cifra ligeramente superior al promedio histórico del 35%.
Además, hay un 75% de probabilidad de que una tormenta tropical impacte el país durante la temporada.
Las autoridades de Florida también han llamado a prepararse con anticipación, advirtiendo que el sur del estado no recibe un impacto directo desde el huracán Irma en 2017, lo que puede generar exceso de confianza entre la población.
El contexto se complica por la presencia de miles de visitantes en Florida durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que eleva la importancia de la preparación entre residentes nuevos y turistas.
Las recomendaciones del NHC incluyen almacenar agua, alimentos no perecederos y medicamentos para al menos siete días, revisar rutas de evacuación, conocer la zona de marejada ciclónica y asegurar documentos importantes.
CSU actualizará su pronóstico el 10 de junio, el 8 de julio y el 5 de agosto; la NOAA y el INSMET harán lo propio en agosto, cuando las estimaciones ganan precisión al acercarse al pico histórico de la temporada.
Preguntas frecuentes sobre la temporada de huracanes del Atlántico 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo se prevé la temporada de huracanes en el Atlántico para 2026?
La temporada ciclónica del Atlántico 2026 se anticipa menos intensa que lo habitual, con una probabilidad del 55% de actividad por debajo del promedio histórico. Se esperan entre ocho y 14 tormentas con nombre, de las cuales de tres a seis podrían convertirse en huracanes y entre uno y tres en huracanes mayores.
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¿Qué papel juega El Niño en la temporada de huracanes 2026?
El fenómeno El Niño es un factor determinante que podría limitar la actividad ciclónica en el Atlántico. Se espera que aumente la cizalladura vertical del viento, lo que dificultaría la formación e intensificación de los ciclones.
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¿Cuál es la probabilidad de que un huracán afecte a Cuba en 2026?
El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) establece un 40% de probabilidad de que al menos un huracán afecte la isla durante la temporada de 2026, ligeramente superior al promedio histórico del 35%. Además, hay un 75% de probabilidad de que una tormenta tropical impacte el país.
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¿Por qué es importante prepararse para la temporada de huracanes, incluso si se pronostica menos activa?
Es crucial prepararse para la temporada de huracanes porque un solo ciclón puede ser devastador, independientemente del número total de tormentas. Las autoridades insisten en que la preparación temprana es la herramienta más efectiva para proteger vidas y mitigar riesgos.
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¿Qué medidas de preparación recomiendan las autoridades para la temporada de huracanes?
Las recomendaciones incluyen almacenar agua, alimentos no perecederos y medicamentos para al menos siete días, revisar rutas de evacuación y asegurar documentos importantes. También se sugiere identificar si la vivienda se encuentra en una zona de marejada ciclónica y conocer el refugio al que se acudiría en caso de evacuación.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.