Cubana al MINSAP: "Digan la verdad para que las personas tengan percepción del riesgo"

Una cubana de Cienfuegos envió un mensaje público al Ministerio de Salud Pública (MINSAP), en el que le exige que deje de mentir sobre las cifras de los fallecidos por coronavirus, y que diga la verdad para que la población tenga una percepción real del riesgo de contagio que existe en el país.

Liz González, madre de la joven periodista Karla Pérez, a quien el gobierno cubano le negó la entrada al territorio nacional en marzo pasado, compartió en su muro de Facebook un texto en el que afirma que le merecen muy poca credibilidad los datos que ofrece diariamente el doctor Francisco Durán, director de Epidemiología, en su conferencia de prensa sobre la incidencia del virus.

"Ayer enterré a un primo en su día 18, o sea, post COVID, ya negativo, por lo que no entra en sistema de fallecidos por COVID. No padecía de ninguna enfermedad, joven de más de 6 pies. Desde las 12 y media del día murió, gracias a meter cabeza logramos que lo bajaran a la morgue a las 5:00 pm, porque como era post COVID podíamos velarlo dos horas en la funeraria y tenía delante más de 40 fallecidos, que todos iban en nylon negros...", relató.

Según Liz, en las cifras que dio el MINSAP ese día solo se reportaban dos fallecidos en su provincia.

"Creen que somos anormales, no será mejor que digan la VERDAD, para que las personas tengan percepción del riesgo que corren. En Cienfuegos todos los que tenemos un familiar enfermo sabemos: uno, que no hay PCR; dos, que apenas hay medicamentos, que los tenemos que comprar a muy altos precios los que pueden; tres, lo fundamental, no hay OXÍGENO y por último, son decenas de muertos diarios. Por favor, más respeto, Cienfuegos está muriendo", concluyó.