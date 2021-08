Muere por coronavirus el locutor cubano Carlos Rousseau

Carlos Rousseau Foto © Radio Angulo/ Facebook

El locutor cubano Carlos Rousseau Álvarez, trabajador del sistema radial de Holguín, murió el jueves víctima de coronavirus.

"Despedimos inesperadamente a la voz de 'Tiempo', 'México Canta', 'Apartado Popular', 'Noticias al Mediodía' y tantos otros programas a los que se dedicó por muchos años", expresó CMKO Radio Angulo en su muro de Facebook.

"El colectivo de nuestra emisora se encuentra consternado con la noticia y transmite a sus familiares nuestro más sentido pésame", añadió.

Una información en la página web de la emisora explica que el destacado locutor estaba en activo y se preparaba para asumir los programas que antes conducía su colega Osvaldo Aguilera y González, fallecido en 2019.

"Se apagó su voz hermosa, propia para enamorar, para dar buenas noticias, para avisar el final de las desgracias. (...) Y hoy Carlos no estará más, para leer con virilidad nuestros editoriales, para hacer los noticieros, para hablar con su voz tibia, como si nos dijera secretos agradables al oído", detalló el texto.

Rousseau Álvarez fue definido como un maestro de locutores que siempre se entregó con amor a la realización de espacios radiales como 'Huella', 'Contigo' y 'De primera mano'.

"Permanecerá en el recuerdo de tantas generaciones de holguineros que a lo largo de los años fueron asiduos oyentes de nuestra emisora provincial", concluyó la emisora.

La periodista de CiberCuba Annarella Grimal dedicó unas palabras de homenaje a quien fuera su compañero de trabajo en Radio Angulo.

"Siempre tenía una frase de halago y un cumplido. Voz de galán, alma de caballero, amigo querido, qué triste es saber que ya no está", recordó.

"He esperado para rendirle mi tributo porque sabía que escribir me iba a hacer llorar por su partida, y ya estoy cansada de tanta pérdida y tanto llanto por quienes se nos mueren sin poder hacer nada. Buen viaje, querido y entrañable Carlos. La radio en Holguín no será lo mismo sin ti", agregó.

Recientemente murió por coronavirus el periodista cubano Andy Duardo Martín, quien durante más de 30 años laboró en la emisora Radio Mayabeque como redactor-reportero, jefe del departamento informativo y por último como subdirector.

El fallecido padecía del corazón y al parecer aunque en un principio sobrevivió al virus, las secuelas de la enfermedad lo llevaron a un segundo ingreso hospitalario que no pudo superar.

"Él me daba aliento varias veces a la semana desde el teléfono, yo lo animaba porque también él iba venciendo, aunque temerosos por las secuelas de esta devastadora COVID. Pero ahora esta noticia me ha desarmado o desalmado, que no es lo mismo pero es igual. ¡Qué enfermedad tan cruel!", lamentó una amiga.

Al momento de su deceso, Duardo Martín era el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en su provincia.