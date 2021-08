Selena Gomez y Camilo Echeverry sorprenden con su primera canción juntos "999"

Selena Gomez y Camilo Echeverry en el videoclip de "999" Foto © Youtube / Selena Gomez

Este viernes 27 de agosto viene cargado de música nueva de algunos de los artistas más populares del momento. Dos cantantes que sorprendieron con su unión insólita en este viernes de estrenos son Camilo Echeverry y Selena Gomez, que lanzaron una colaboración muy especial llamada 999 y que interpretan totalmente en español.

La estadounidense y el colombiano se pusieron muy románticos en este tema llamado 999, perfecto para dedicarle a esa persona que logra que se te acelere el corazón. Una canción que vino en compañía de un videoclip colorido que está triunfando en Youtube.

El videoclip fue rodado en Los Ángeles y en él aparecen Selena y Camilo en un entorno natural. Apenas unas horas después supera 1.5 millones de reproducciones, una cifra que refleja las ganas que tenían los fans de los dos artistas de escuchar y ver el resultado de su trabajo, el cual habían anunciado esta misma semana.

Esta canción llega después de que Selena Gomez lanzase este mismo año su álbum Revelación, un disco en español que incluía colaboraciones con Rauw Alejandro y Myke Towers, apostando así por las nuevas generaciones de artistas latinos que vienen pisando fuerte. Ahora, la artista llega con esta canción con otro de los jóvenes más aclamados del pop en español, Camilo Echeverry, quien ya en el pasado había expresado su admiración hacia la intérprete de Lose you to love me.

"Me da miedo soñar porque es probable que lo logre. Por decirte, me daría mucha ilusión hacer una colaboración con Selena Gómez, por ejemplo... me encanta la manera en la que interpreta", comentó en abril durante una entrevista. Y ahora, ese sueño se lo cumplió con 999. ¿Qué te parece lo nuevo de Selena y Camilo?

