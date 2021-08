Yomil se defiende ante cuestionamientos por su nuevo tema: "Nadie me financia ni quiero perdón de nadie"

Yomil Hidalgo Foto © Instagram del artista

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo se defendió de las críticas que le llegan de ambos lados por el estreno de su tema De Cuba Soy, dedicado a las protestas del 11 de julio y a la libertad y el cambio en Cuba.

El cantante ya había adelantado en un tweet que estaba recibiendo amenazas por la canción, en la que pide "crear un Estado de derecho, de opinión, de libre expresión" y añade que es hora de dejar la división entre cubanos.

Yomil compartió la captura de una publicación de "Cuba no es Miami", en la que se le acusa de infamia, de haber lanzado la canción para "buscar el perdón de un influencer del odio" y se pide que se le aplique el Decreto Ley 35.

"En mi canción solo pedí unión de todos los cubanos dentro y fuera, libertad de expresión y pensamientos. Para mí el que esté en contra de eso es un verdadero traidor a su patria", escribió Yomil, que pidió que no se hable más de democracia en los medios de comunicación porque "ustedes no tienen noción de lo que es".

"Basta ya de censura y falta de respeto con su propio pueblo, ahhh y a mí nadie me financia ni quiero perdón de nadie, porque lo que tengo me lo gané trabajando duro bajo el yugo de su sistema, pasando por feos momentos de los cuales ninguno de los que me ofenden tienen idea y así me crecí y me superé porque trabajé duro", resaltó.

En la publicación de "Cuba no es Miami" también se pide aplicarle a Yomil el artículo 204, que indica que el que públicamente denigre, difame o menosprecie a los héroes y mártires de la patria incurre en sanción de privación de tres meses a un año.

"Aquí está la izquierda radical que me amenaza y ofende, ustedes no quieren un cambio na’ porque en mi canción en ningún momento les falte el respeto a los mártires y al instituciones solo mostré la realidad que vivimos, ellos no lucharon por la represión policial ni por una dictadura", indicó el reguetonero.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.