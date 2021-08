Diez reflexiones del psiquiatra cubano Sergio Pérez, recientemente fallecido por coronavirus

Psiquiatra cubano Sergio Pérez Foto © Sergio Pérez/ Facebook

La muerte del reconocido psiquiatra cubano Sergio Andrés Pérez Barrero, acontecida el domingo en la provincia Granma a causa del Covid-19, ha conmovido a miles de cubanos que admiraron la valentía de este galeno por oponerse, en reiteradas ocasiones, a las arbitrariedades de la dictadura cubana.

Pérez era un experto de prestigio mundial en el tema del suicidio, para el que creó una estrategia terapéutica basada en que se trata de una muerte evitable.

En mayo pasado, el que fuera fundador de la Red Mundial de Suicidiología, renunció a la Sociedad Cubana de Psiquiatría, como protesta por la falta de transparencia institucional mostrada en el caso del activista Luis Manuel Otero Alcántara, y el tratamiento médico que recibió en el Hospital Calixto García de La Habana.

La revista Árbol Invertido le ha dedicado una publicación en redes sociales, donde recoge 10 reflexiones de este prestigioso psiquiatra cubano, que compartimos a continuación:

1. "La libertad es un estado mental. Se es libre y se es esclavo cerebralmente".

2. "El sistema socialista se comporta como una familia muy disfuncional que aunque te alejes de ella, llevas su daño contigo".

3. "Los peores enemigos de cualquier gobierno son sus funcionarios corruptos, ineptos, indolentes y demagogos".

4. "Los gobernantes psicópatas, tienen como rasgo distintivo de esa condición, echarle la culpa a los demás, de lo que ellos son culpables".

5. "No se crea Dios creyendo que usted puede cambiar a los demás o hacer que las cosas cambien. Al único que usted puede cambiar es a usted mismo, y para que las cosas cambien, es necesario su cambio personal hacia esas cosas".

6. "Lo ideal es una cosa y lo real otra. No cometa el error de trabajar con lo ideal. Actúe sobre lo real para que llegue a ser el ideal perseguido".

7. "El bloqueo sirve para explicar la vida que nosotros debiéramos vivir y no vivimos, pero no para explicar la vida que ellos viven y no debieran vivir".

8. "Si ser agradecido es ser sumiso, jamás seré agradecido. Si ser agradecido es permitir que destruyan mi patria, jamás seré agradecido. Si ser agradecido es ponerme del lado del gobierno y no de los que sufren, jamás seré agradecido".

9. "A Cuba hay que ponerle libertad, igualdad y fraternidad".

10. "Lo que me hace decir lo que pienso, no es ser psiquiatra. Es el patriota que soy. Es el buen cubano que soy. Es la buena persona que soy. Quien sea así, defiende, a capa y espada, la tierra que le vio nacer".