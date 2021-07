Psiquiatra Sergio Pérez sobre campaña oficialista: A Cuba no hay que ponerle corazón, sino libertad

Sergio Pérez y Miguel Díaz-Canel. Foto © Facebook / Sergio Pérez / Cubadebate

El psiquiatra cubano Sergio Pérez criticó el lunes la consigna oficialista “Ponle corazón”, impulsada por el Gobierno de Miguel Díaz-Canel luego de las protestas masivas que sacudieron decenas de ciudades de la isla el pasado 11 de julio, ante la crisis agudizada por la pandemia del coronavirus.

“A Cuba no hay que ponerle corazón, pues es una manera, poéticamente manipuladora, de pedir más sacrificios”, dijo en redes sociales el especialista, quien en mayo anunció su renuncia a la Sociedad Cubana de Psiquiatría, debido a la falta de transparencia institucional en relación con el caso del activista Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro (MSI), entonces retenido por las autoridades en el Hospital “Calixto García”.

“A Cuba hay que ponerle libertad, igualdad y fraternidad. A Cuba hay que ponerles alimentos, medicinas, viviendas dignas, agua potable, buenas carreteras, transporte, refrigeradores y ventiladores a precios módicos, pues son necesarios, no son lujos en un país caluroso”, concluyó el doctor en psiquiatría y experto en suicidio.

“Nuestro pueblo, que ya tiene corazón, lo que necesita es que lo escuchen, que les den solución a las necesidades básicas, esas que usted enumera, y por eso no se es traidor, ni gusano ni se quiere menos a nuestro país. Hermanos somos todos! Y por lo que se aboga no es para algo mío, no, es para algo nuestro, porque yo quiero medicinas y alimentos para mis hijos, pero también lo quiero para los hijos del policía que hoy tiene la orden de reprimir a sus hermanos. Cuba somos todos!”, comentó una usuaria en Facebook.

“A Cuba hay que quitarle las cadenas, que ya lleva 62 años arrastrándolas en los pies y el lomo del pueblo. Basta ya de querer endulzar al pueblo con palabritas cursis ya no nos engañan más. No más mentiras”, opinó otra.

El doctor Pérez, que reside en la ciudad de Bayamo, provincia de Granma, ha sido un habitual crítico de las gestiones gubernamentales y del sistema de salud cubano.

La campaña “Ponle corazón” surgió a partir de un discurso de Díaz-Canel a menos de una semana de las protestas del 11J. “¡A Cuba ponle corazón! ¡Ponle corazón a la Patria, a la Revolución, al Socialismo!”, dijo el gobernante.