Actriz cubana Diana Rosa Suárez está de cumpleaños

Actriz Diana Rosa Suárez Foto © Granma/Facebook Cubaactores

La admirada actriz de la televisión cubana Diana Rosa Suárez celebra este lunes su cumpleaños en su querida ciudad natal de La Habana.

Diana Rosa nació en el barrio habanero de Luyanó en 1946, donde se crió con sus dos abuelos.

Desde muy joven comenzó a incursionar como actriz interpretando pequeños papeles en obras bíblicas en la Iglesia Presbiteriana a la que asistía hasta que ingresó a la Academia de Arte Dramático.

En 1961 hizo su primer papel en una obra de teatro que se llamaba ‘Actitud 320’, desde entonces no ha dejado de trabajar en todos los medios.

En 1963 inicia su carrera como actriz de la televisión cubana, medio en el que le ha dado vida a disímiles personajes durante más de 50 años de labor.

Durante ese tiempo, Diana Rosa le ha puesto rostro a personajes de novelas como la de Cecilia Valdés, La marca del zorro, Un tranvía llamado deseo, Elena de Troya, El viejo espigón, entre muchas otras más.

También la actriz ha incursionado en el teatro, la radio y en el cine, donde se le recuerda por ser parte del elenco de programas como “Alegría de sobremesa” y en filmes como La segunda hora de Esteban Sayas, El chino y la charada En días como estos y El loco soñador.

Igual es conocida por sus presentaciones en espectáculos musicales, incluido el Festival Benny Moré, en la Casa del Bolero de Cuba "Dos Gardenias", en la cual ya lleva 20 años declamando poesías y presentando, y en la Peña del Delirio Habanero del Teatro Nacional.

“Son tantas las personas que se acercan a ti, las que le gusta tu trabajo. Algunas me dicen: ‘ay, Diana Rosa, cuando yo era pequeña yo la admiraba tanto’. No importa lo que me digan, siempre tengo que sonreír”, confesó en una entrevista el pasado año.

Diana Rosa fue musa y pareja sentimental del cantante y compositor Héctor Téllez, quien le dedicó su famosa canción Búscame.

Igual dijo en la citada entrevista que se ha “casado tres veces”, pero que lleva ahora mucho tiempo sola y “ya no me adapto a vivir con un compañero. Me he vuelto muy majadera y me he acostumbrado a la soledad. No le tengo miedo, al contrario, me gusta. Pero, si a lo mejor hubiera perdonado a alguno, no estuviera sola”, admitió.

Este lunes el perfil Cubaactores en Facebook igual dedicó una cálida felicitación a la consagrada actriz, a la que se sumaron muchos cubanos.

"Cubaactores se complace en felicitar a nuestra primera actriz Diana Rosa Suárez, a propósito de celebrar hoy 30 de agosto su cumpleaños. Muchas felicidades en este aniversario, rodeado del amor y el cariño de sus familiares y amigos. Le deseamos que pase un día muy especial lleno de colores y alegrías", dice la felicitación en el referido perfil, acompañada de varias fotos de la actriz.

Admiradores del trabajo actoral de Diana Rosa igual expresaron sus felicitaciones por su cumpleaños. “Felicidades para esa excelente actriz eternamente bella, elegante y dulce, que la vida te siga permitiendo sumar muchos más”, refiere uno de los más de 400 mensajes que sus seguidores han dejado para la actriz en este día.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.