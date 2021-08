Dama de Blanco Aymara Nieto exige ser trasladada a una cárcel de La Habana

Aymara Nieto Foto © Cubanet

La Dama de Blanco y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Aymara Nieto Muñoz, que cumple pena en una cárcel de Las Tunas, a 600 de sus dos hijas, está exigiendo a las autoridades cubanas ser trasladada a otra prisión en La Habana, denunció este lunes el medio independiente Cubanet.

Fuentes de la UNPACU reportaron que Nieto Muñoz se había declarado en huelga de hambre en la prisión tunera, donde se encuentra detenida desde mayo de 2018.

De acuerdo con el post, la activista declaró que haría huelga para que las autoridades carcelarias la trasladaran hacia La Habana, donde residen sus hijas y el resto de su familia. De no hacerlo, tendrían que sacarla “muerta” de la prisión tunera.

En abril del 2019, Nieto Muñoz fue condenada a cuatro años de privación de libertad bajo los supuestos delitos de atentado y daños.

La opositora tuvo que esperar un año en la Prisión de Mujeres “El Guatao”, en el municipio La Lisa, para conocer su sentencia.

Ya había estado doce meses en ese mismo recinto penitenciario en julio de 2016, luego de que la detuvieran por distribuir materiales audiovisuales y folletos junto a su esposo Ismael Boris Reñí y el activista Yosvany Martínez Lemus, integrantes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Actualmente, denunció su esposo, la activista presenta problemas médicos relacionados con la hipertensión y una lesión en la cervical.

Boris Reñí también detalló cómo la Seguridad del Estado le propuso que se fueran del país, y luego trató de condicionar el acercamiento de la prisión.

“Una de las estrategias fundamentales que ha utilizado la dictadura castrista es meternos presos a los dos (…). Lo que querían era que las niñas se quedaran afuera sin sus padres”, apunta Boris Reñí.

“La situación en mi casa con las niñas no es nada fácil. Es muy difícil, pero yo ya me he acostumbrado, aunque las niñas todavía”, declaró.

Además, Reñí denunció las presiones de la Seguridad del Estado contra la familia y contó que Nieto Muñoz lleva meses sin poder recibir alimentos y artículos de su familia, puesto que debido a la pandemia del COVID-19 la familia no se ha podido trasladar a esa provincia.

Reñí dijo que tras el último cierre del transporte en Cuba por el COVID-19, "es imposible viajar desde La Habana hasta allá para llevarle las jabas".

Los familiares de la presa política se han dirigido a la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, pero sin éxito hasta el momento.

Nieto Muñoz fue sometida durante 2020 a castigos y restricciones por parte de las autoridades carcelarias tras haber sido trasladada desde la Cárcel de Mujeres del Guatao, en La Habana.

Según las autoridades su traslado fue el castigo por haberse involucrado en un motín ocurrido en esa cárcel, en el que la opositora asegura que no participó.

El año pasado, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas presentó una resolución en la que exigía la liberación inmediata de Nieto Muñoz junto con otros seis presos políticos cubanos que figuran en la lista de la organización Cuban Prisoners Defenders (CPD).

El Parlamento Europeo también ha denunciado su caso como "detención arbitraria".