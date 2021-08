El divertido baile de Shakira y sus hijos Milan y Sasha al ritmo de "In Da Getto" de J Balvin

Shakira baila con sus hijos "In Da Getto" de J Balvin Foto © Instagram / Shakira

Los ritmos de In Da Getto de J Balvin y Skrillex son irresistibles para todo amante del baile, como es el caso de Shakira, que no ha dudado en sumarse al challenge de la canción en TikTok junto a sus hijos Milan y Sasha. Y como era de esperar, el resultado no está dejando indiferente a nadie.

El reto de baile de la canción In Da Getto es uno de los más populares de la plataforma de TikTok, donde miles de usuarios no se han resistido a seguir los pasos de la coreografía y mostrar sus mejores movimientos.

Y precisamente los últimos en sumarse a esta moda han sido la cantante colombiana Shakira junto a sus hijos con Gerard Piqué, Milan y Sasha, de 8 y 6 años respectivamente. Y ojo, porque los pequeños apuntan maneras, sobre todo el pequeño que tiene mucha soltura a la hora de moverse delante de la cámara. ¡Atentos!

"In Da Getto con mis nuevos bailarines", escribió la barranquillera más famosa del mundo junto al vídeo, en el que etiquetó al reguetonero colombiano.

Las reacciones no se han hecho esperar y algunos de los comentarios que le dejaron a la cantante en el tablón del post son: "Me encanta el estilo de estos tres", "¡Qué guapos son tus hijos!", "El chiquito es un mini Shaki", "Que hermosura de familia" o "Que grandes y bellos están esos niños".

Además de divertirse en TikTok junto a sus hijos bailando, la cantante colombiana ha estado aprovechando los últimos días de agosto para llevarse a los pequeños a surfear. Tan solo unos días atrás compartió unas imágenes en las que les veíamos muy felices en su día de deporte y agua.

