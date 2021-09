Alexander Delgado a Adalberto Álvarez tras su muerte: "Gracias por ser uno de los pocos que nunca me dio la espalda"

Adalberto Álvarez / Gente de Zona Foto © Instagram Gente de Zona

El reguetonero Alexander Delgado, de Gente de Zona, dijo que la música cubana está de luto tras la muerte del sonero Adalberto Álvarez en La Habana y agradeció al destacado artista fallecido la dicha de haber sido su amigo.

"La música cubana está de luto. Se fue uno de los grandes. Gracias por todo lo que hiciste. Gracias por tu amistad desinteresada en todo momento. Gracias por ser uno de los pocos que nunca me dio la espalda. Gracias por siempre. Descansa en paz Maestro Adalberto Álvarez", fueron las sentidas palabras de Delgado para el fallecido Caballero del Son.

También Randy Malcom, pareja artística de Delgado en Gente de Zona, compartió su sentir con los seguidores en Instagram tras conocer la muerte de Adalberto Álvarez.

"Quiero agradecerte por todo en esta Vida, por tanta música y canciones que nos diste a todos los cubanos. Sabes que fuiste más que un padre para mí, fuiste inspiración, amigo, ejemplo a seguir. No me alcanzarían palabras para decirte todo.(...)La música cubana no será la misma sin ti", dijo Malcom.

La muerte del destacado músico, arreglista, cantante, y director de orquesta, ocurrió en la noche del martes, por complicaciones derivadas del contagio con coronavirus. La noticia fue confirmada a CiberCuba por fuentes del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí”, donde Álvarez estaba ingresado.

Las redes sociales de los cubanos se han llenado de mensajes de condolencias dirigidos a los familiares y amigos del Caballero del Son. Además de los de Gente de Zona, también destacan los de artistas como Isaac Delgado, Hayla María Mompié, Van Van, Alain Pérez, entre otros.

El Instituto Cubano de la Música emitió un comunicado en que recordó la exitosa trayectoria del fallecido intérprete, sus aportes a la Cultura Cubana y aclaró que por decisión familiar, su cadáver será velado en ceremonia íntima.

Adalberto Álvarez (La Habana 1949-2021) es el sonero cubano más versionado en el ámbito latino en los últimos 30 años.

Esta importante figura de la Cultura Nacional fue el creador de temas tan populares como "A Bayamo en coche", "A bailar el toca toca" o el inolvidable "¿Y qué tú quieres que te den?", que hace un repaso de las principales deidades yorubas de la Ocha-Ifá, religión de la que era un fiel seguidor.

Su obra artística ha sido interpretada por decenas de músicos cubanos y extranjeros, entre ellos Juan Luis Guerra, Oscar De León, Gilberto Santa Rosa, Celina González, Omara Portuondo e Issac Delgado.