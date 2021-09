Orquesta y familia de Adalberto Álvarez agradecen mensajes de aliento y cariño

Orquesta Adalberto Álvarez y su Son Foto © Facebook / Adalberto Álvarez y su Son

La músico cubana Dorgeris Álvarez, hija del fallecido director de orquesta Adalberto Álvarez, se pronunció en las redes sociales para agradecer en nombre de su familia los mensajes de condolencias que les han enviado miles de cubanos y seguidores del sonero desde distintos lugares del mundo.

"Hoy saco fuerzas y me tomo la atribución de hablar en nombre de toda nuestra familia porque es el sentir de todos. No quería dejar de agradecer cada mensaje de aliento, pésame, cada muestra de amor por nuestra pérdida. No queremos que se sientan mal por no responder sus llamadas, por no contestar cada uno de sus mensajes, son miles", confesó Dorgeris.

Este miércoles se informó la muerte de Adalberto Álvarez, el Caballero del Son, Premio Nacional de Música.

Dorgeris es una de las hijas más conocidas del fallecido artista, fue miembro de la agrupación Adalberto Álvarez y su Son, y luego creó su propia orquesta.

"Serán días difíciles por su ausencia física, mucha tristeza, aunque su espíritu está con cada uno de nosotros. Esperamos comprendan. Gracias por tan lindos homenajes y por tanto amor por nuestro papi. Gracias de todo corazón", dijo Dorgeris en el perfil oficial de Facebook de la orquesta del sonero cubano.

Ante de enfermar de coronavirus, razón que condujo a su muerte, Adalberto Álvarez trabajaba en un proyecto conocido como "La Alianza Musical de Cuba" que integra a los principales exponentes de la música popular bailable en la isla.

"Vienen buenas noticias... Ya lo ven en la imagen, La Alianza Musical de Cuba reunida para nuevos planes... Aprovechamos el encuentro también como apoyo al lanzamiento del disco de Alexander Abreu y Havana D'Primera. ¿Será que se acabó?... ¡Que va... Queda mucha Música Cubana por hacer! Lindo día", decía una publicación del sonero en junio.

Otro de los hijos de Adalberto Álvarez que ha roto el silencio familiar tras la muerte del respetado artista cubano fue Abraham Álvarez.

Publicó este miércoles unas breves palabras en sus redes sociales en las que pide que la luz de su padre nunca lo abandone. "Te voy a extrañar mucho. Me duele el alma y te pido que siempre estés con nosotros", dijo Abraham en Facebook.

Los familiares del artista confirmaron el miércoles a través del Instituto Cubano de la Música que las ceremonias fúnebres se llevarán a cabo en intimidad.

Aprovecharon el texto oficial para agradecer a los seguidores de Adalberto Álvarez y su Son por tantos años de dicha y felicidad junto a la orquesta.

Dorgeris aseguró en un mensaje para familiares y amigos cercanos que los Álvarez respetarán el legado musical de su padre por siempre.

"... Nuestro caballero, pasarán miles de años para que exista un compositor como tú", sentenció. Su publicación la reprodujo posteriormente la cubana Iramis Torres.

"Hoy el cielo está de fiesta porque ha recibido un ángel. El paraíso te abrió las puertas porque hombres como tú papito eso es lo que merecen. Tus hijos, nietos, tu esposa, tu familia, tu pueblo, el mundo te ama y te amaremos eternamente porque fuiste un hijo, un padre, un abuelo, un esposo, como pocos" dijo Dorgeris tras la muerte de su padre.

Adalberto Álvarez es uno de los músicos cubanos más versionados. Su obra la han interpretado artistas de renombre internacional y nacional como Juan Luis Guerra, Oscar De León, Gilberto Santa Rosa, Celina González, Omara Portuondo e Issac Delgado, entre otros.

El pueblo cubano recuerda especialmente éxitos musicales de su autoría como "A Bayamo en coche", "A bailar el toca toca", "¿Y qué tú quieres que te den?", o "Para bailar casino".