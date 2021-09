Biden envía carta a Yotuel: Sigan levantando las voces del pueblo cubano y prometo hacer lo mismo

Collage Yotuel Romero y Joe Biden Foto © Facebook Yotuel / Creative commons

El presidente norteamericano Joe Biden envió una carta al cantante cubano Yotuel Romero, tras haberse reunido con él en la Casa Blanca a finales de julio pasado.

El intérprete, agradecido y orgulloso, compartió una imagen del documento firmado por el mandatario estadounidense, quien afirmó coincidir con el cubano en "que el poder del arte y la música en la lucha por la libertad son muy importantes".

Seguidamente, el actual inquilino de la Casa Blanca reconoció a Yotuel como una persona que conoce de primera mano el sufrimiento del pueblo cubano y quien, con su música, es una inspiración para muchas personas.

"Sigan levantando las voces del pueblo cubano y cubanoamericano, y prometo hacer lo mismo. Espero continuar este importante trabajo juntos" concluye el mensaje enviado por el gobernante al intérprete, uno de los artífices del éxito musical "Patria y Vida", devenido himno en pro del cambio político en Cuba y consigna antigubernamental.

Yotuel correspondió las palabras del presidente con un mensaje en sus redes sociales donde se refirió, igualmente, al poder transformador de la música y el arte en el camino por la libertad y denunció "la represión de un pueblo desarmado en Cuba".

"El mundo está convulso y veo con tristeza los tiempos que corren y el sufrimiento de otros pueblos" añadió el ex Orishas en su post, donde defendió el derecho a elegir el destino como único camino para alcanzar la libertad plena.

"Ojalá un mundo mejor para nuestros hijos. Nosotros seguiremos luchando, cada uno desde su trinchera. La mía desde el arte" añadió el intérprete antes de agradecer la carta recibida.

#cubaelecioneslibres #cubamaspartidos #abajoley35 #transparenciaelectoral y #cubalibre fueron las etiquetas con las que cerró el post.

Yotuel Romero no es solo un cantante, músico y compositor cubano con una consolidada y reconocida trayectoria artística, sino que se ha convertido en uno de los rostros más visibles de denuncia de la situación de precariedad y falta de libertades que padece el pueblo cubano y de exigencias por el fin del régimen dictatorial en la isla.

Yotuel, quien recientemente comenzó su gira internacional Patria y Vida, fue galardonado en Estados Unidos con el Premio Martí, entregado por la Alianza Cubano Americana para el Liderazgo y la Educación (CAALE, por sus siglas en inglés), por sus "contribuciones a la lucha por la libertad" de la isla.

A finales de julio pasado Yotuel fue recibido por el presidente de EE.UU. Joe Biden en la Casa Blanca junto a un grupo de cubanoamericanos, tras las multitudinarias protestas antigubernamentales que tuvieron lugar el 11 de julio en más de sesenta ciudades cubanas.

“Escuchó todo lo que estábamos diciendo; me pareció muy receptivo... Lo que teníamos que decir era eso, es que el camino de la libertad está más cerca, que los cubanos salieron a las calles a pedir libertad, no a pedir remesas, no a pedir limosnas, no a pedir paquetes de comida, sino libertad”, dijo Romero tras el encuentro.

Por su activismo y declarada posición contraria al régimen cubano, Yotuel ha sido objeto de calumnias y difamaciones por parte del oficialismo; una de las más recientes, precisamente, tras su reunión con Biden, cuando desde la prensa estatal lo catalogaron de agente.

"En diciembre seré el primer James Bond negro, jugaré en el PSG con Messi y seré miembro en la orden episcopal del Papa Francisco", respondió él ante la nueva acusación, ridiculizando así la lista de supuestos roles y descalificativos que desde el oficialismo han lanzando contra él en aras de desacreditarlo y demeritar su papel como activo defensor de la libertad en Cuba y el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos.