Emotivo mensaje de Ariana Álvarez por la muerte de Enrique Molina: "Nadie como tú en esta Tierra"

Ariana Álvarez y Enrique Molina Foto © Facebook de la artista

La actriz cubana Ariana Álvarez dedicó un emotivo mensaje al actor Enrique Molina, cuyo fallecimiento por coronavirus ha conmocionado al mundo artístico cubano y a su fiel público de la isla.

"Es que aún no me creo que no podré abrazarte así, FUERTE, como siempre lo hacíamos cada vez. Aún no me creo, mi padre, que tu siempre sonrisa no estará ya. Es que aún no me creo que por enésima vez la muerte y este fatídico y macabro año se hayan llevado a otro de los grandes, a otro gran ser humano que he tenido el privilegio de conocer", escribió Álvarez junto a una foto de ambos fundidos en un abrazo.

La actriz lamentó que Molina no le haya "ganado la batalla a este bicho de mierda, como te escuché la última vez"

"Tengo tal tristeza que no pienso, no atino, no sé qué hacer ante tanta impotencia, tristeza, vacío, pérdida. Solo dejo que mis lágrimas corran y corran y vuelvan a correr y con ellas vienen cada una de las imágenes vividas contigo. Amigo, padre, profesional, ser humano JUSTO y GRANDE, nadie como tú en esta Tierra. Descansa en paz", añadió.

Álvarez apuntó que el único consuelo es que ahora el actor podrá unirse con su esposa Elsa Ruiz, su compañera de toda la vida, que falleció el año pasado, víctima de cáncer.

"Tu luz seguirá brillando entre nosotros y sé que también te guía hacia tu Elsa, tu amor de siempre, y quiero creer que estarás abrazado a ella y sonriendo allá. Hoy no hallo consuelo, hoy estamos de nuevo de luto....Hasta siempre mi Molina..."

Enrique Molina falleció en La Habana a los 78 años, luego de batallar unas semanas con el coronavirus. Su muerte se produjo "a causa de complicaciones derivadas de la COVID-19 y tras permanecer ingresado bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario de personal médico que luchó hasta las últimas horas por salvar su vida", según indica la información oficial.

Su hijo Pavel Molina Ruiz confirmó poco después el deceso en sus redes sociales y agradeció las incontables muestras de cariño que recibió desde que trascendió la noticia de que el actor estaba hospitalizado.