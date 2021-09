Periodista oficialista Arleen Rodríguez afirma que "se está pidiendo cárcel" para Yomil Hidalgo por su canción "De Cuba soy"

La periodista oficialista cubana Arleen Rodríguez Derivet afirmó en su programa "Chapeando bajito" de Radio Rebelde que "se está pidiendo cárcel" para el reguetonero cubano Yomil, por el video de su canción De Cuba soy, donde usa a los mártires para denunciar la represión en la isla.

"Que se asomen a las redes, se está pidiendo cárcel, literalmente para esta ofensa a la nación cubana", afirmó la vocera del régimen cubano, y dijo que "no es un tema que tengamos ahora mismo en mano", pero que la "próxima semana podríamos dar más elementos".

"Las redes están calientísimas, yo diría que groseras, a partir de una canción, si es que se le puede llamar así, muy lesiva al honor de los cubanos", comentó Rodríguez Derivet.

En su espacio radial, donde dice "movilizar la verdad en tiempos de agresiones mediáticas", la periodista no mencionó a Yomil ni al director del video Yimit Ramírez, pero publicó un diálogo de otros periodistas oficialistas quienes dijeron que no creían conveniente que los artistas "se deban salir con las suyas".

"Le están haciendo un afrenta a la patria y a todos los cubanos. Con independencia de ideología, realmente manipular de la manera tan grosera a figuras que están en el corazón de todos los cubanos, que han sido fuente de inspiración a lo largo de la historia no es más que una afrenta", comentó la reportera de Radio Habana Cuba Bárbara Betancourt, quien también es vocera del régimen cubano.

"Y no vamos a comentar todo lo que está escrito en las redes porque realmente no queremos sumarnos nosotros tampoco a caldear el ambiente, pero no creo que se deban salirse con las suyas, no creo que puedan ofender y quedar impunes", añadió.

El analista Reinier Duardo también intervino en el espacio radial para decir que "el colmo llega a que una de las figuras ultrajadas es Mella, y Camilo y muchos llegan a pretender que Mella no hubiese sido comunista en la Cuba de hoy", afirmó.

"Es el intento constante por manipular los símbolos, el intento constante por manipular la historia y por desconocer las raíces verdaderas de este pueblo", subrayó.

El énfasis en condenar el videoclip de De Cuba soy, el último tema de Yomil Hidalgo, demuestra que el material ha enfurecido al régimen como antes hizo Patria y Vida.

Si bien los voceros gubernamentales se centran en el uso de los mártires, obvian e intentan desviar la atención de las imágenes de la violencia alentada por el gobierno para reprimir las protestas populares más grandes registradas en la isla en los últimos 62 años.

El pasado domingo la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) amenazó al cantante con enjuiciarlo penalmente por su canción, dedicada al "día que el pueblo despertó", según palabras del artista.

El periodista Pedro de la Hoz, vicepresidente de esa institución gubernamental, escribió un texto insultando al reguetonero y amenazándolo con aplicarles tanto a Yomil como a Ramírez el Artículo 204 del Código Penal "para el que públicamente difame, denigre o menosprecie a los héroes y mártires de la Patria".

El polémico videoclip comienza con una imagen del cantante en las protestas del 11 de julio, gritando: "Esto se trata de mostrarle al mundo las injusticias que se viven en Cuba".

Luego el material muestra imágenes animadas de José Martí, Antonio Maceo, Mariana Grajales, Julio Antonio Mella, Camilo Cienfuegos, Celia Cruz, Benny Moré, Ernesto Lecuona, El Dany, Maykel Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara, Hamlet Lavastida y otros cubanos, combinadas con fragmentos de los videos de las protestas del 11J que denuncian la represión del régimen castrista.

"Hay un pueblo que habló y hay que cambiar, crear un Estado de derecho, de opinión, de libre expresión. No significa que porque pensemos diferente somos enemigos (...) Todavía estamos divididos, ¿qué pasa? Hay una generación que tiene sueños, que tiene hambre, que tiene ganas de vivir", dice la letra del reguetón.