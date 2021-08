La UNEAC amenaza a Yomil con el artículo 204 del Código Penal por "De Cuba soy"

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) amenazó al cantante Yomil Hidalgo Puentes con enjuiciarlo penalmente por su más reciente tema, 'De Cuba soy', dedicado a las protestas del 11 de julio, "el día que el pueblo despertó", según palabras del artista.

La canción motivó a que el periodista Pedro de la Hoz, vicepresidente de la UNEAC, escribiera un texto en el que insulta al reguetonero, tildándolo de "ejemplo clásico del divorcio entre fama y talento", y lo acusa de urdir un "panfleto" lleno de consignas vacías y frases hechas, dirigido a hacer méritos ante los "circuitos subculturales" de Florida y los políticos anticubanos estadounidenses.

En opinión de De la Hoz, el video clip de 'De Cuba soy' insulta a símbolos nacionales como José Martí, Antonio Maceo, Mariana Grajales, Camilo Cienfuegos, Dulce María Loynaz y Benny Moré, cuyas imágenes aparecen en el material, pues ellos nunca hubieran apoyado a los manifestantes del 11 de julio, que según el periodista "lanzaron cocteles molotov y piedras, volcaron autos y asaltaron establecimientos comerciales".

"Un material como este calificaría en lo previsto por el artículo 204 del Código Penal para el que públicamente difame, denigre o menosprecie a los héroes y mártires de la Patria. Él, que se cree estrella de la música, lo sabe, y por eso se ha vendido en las últimas horas como supuesta víctima", sentenció.

En respuesta a esta nada sutil amenaza, Yomil aseguró en su cuenta de Twitter que prefiere arriesgarlo todo por el bien de todos, antes que cargar con el peso en su conciencia.

El reguetonero recalcó que el Ministerio de Cultura siempre lo ha subestimado y menospreciado.

"Incluso llevando en 6 años una carrera sólida, transparente, con grandes resultados siempre me he sentido excluido del ámbito cultural de mi país. Pero gracias a mi propio manejo nunca me importó su apoyo, yo solito me crecí", afirmó.

Otro vicepresidente de la UNEAC, Ernesto Limia Díaz, acusó a Yomil de estrenar un video clip "denigrante".

"Necesitaba un aval para las disqueras de Miami controladas por los Estefan, un matrimonio de rancia cepa batistiana que domina el mercado hispano de la música en la Florida", expresó.

La amenaza a Yomil del dirigente cultural Pedro de la Hoz no es improvisada ni resultado de su iniciativa privada. Sus palabras recibieron el respaldo tácito de la fiscal general de la república de Cuba, Yamila Peña Ojeda, quien compartió en sus redes sociales el contenido del artículo 204 del Código Penal, el cual esté comprendido en el Capítulo IV, 'Difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires'.

El jueves pasado, al estrenar 'De Cuba Soy', Yomil lo calificó de "el tema más importante de mi carrera".

El video clip comienza con una imagen del cantante en las protestas del 11 de julio, gritando que "esto se trata de mostrarle al mundo las injusticias que se viven en Cuba".

En el material, dirigido por Yimit Ramírez, aparecen imágenes animadas de José Martí, Antonio Maceo, Mariana Grajales, Julio Antonio Mella, Camilo Cienfuegos, Celia Cruz, Benny Moré, Ernesto Lecuona, El Dany, Maykel Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara, Hamlet Lavastida y otros, combinadas con otras reales que denuncian la represión del régimen castrista durante estas seis décadas.

"Hay un pueblo que habló y hay que cambiar, crear un Estado de derecho, de opinión, de libre expresión. No siginifica que porque pensemos diferente somos enemigos (...) Todavía estamos divididos, ¿qué pasa? Hay una generación que tiene sueños, que tiene hambre, que tiene ganas de vivir", reza la letra del reguetón.

El pasado 11 de julio Yomil se sumó a los manifestantes del Capitolio, poco después fue arrestado y trasladado a la estación policial de Zanja, en el municipio Centro Habana, cuando regresaba a su casa.