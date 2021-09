Blanca Rosa Blanco sobre Enrique Molina: "Lo quise desde que era una adolescente"

"Cuando llegó aquel trabajo de 'La cara oculta de la luna', mi padre había fallecido. Molina me sacó de la angustia de esos días terribles, me convenció, me dio el impulso, se sentó en la barra con un ron, hizo de mi sala la suya, me dio lecciones para toda la vida a mis 33 años y ¡seguí!", recordó la actriz.