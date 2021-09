Ajedrecista cubano-español pide al gobierno de España que se ponga del lado de los derechos humanos en Cuba

El Gran Maestro de Ajedrez cubano-español Arián González Pérez pidió al gobierno de España ponerse del lado de los derechos humanos y defender a los ciudadanos de la nación europea radicados en Cuba, muchos de los cuales fueron encarcelados tras las protestas del 11 de julio.

"Yo le pido al gobierno de España que proteja los derechos humanos, que defienda a los ciudadanos españoles en Cuba, y que persiga e investigue a los agentes castristas que están en Madrid, que están en España, que se robaron el dinero del pueblo y hoy por hoy se están dando la dulce vida", dijo el Gran Maestro de esa disciplina en declaraciones a CiberCuba.

"¿Por qué (el gobierno español) no investiga a los agentes castristas que están allí blanqueando dinero y que están cometiendo fraude contra la administración con un dinero que le robaron al pueblo cubano?", se preguntó.

Las peticiones de González Pérez surgen después de ser detenido en su natal Camajuaní, Santa Clara, por las protestas del 11 de julio en la isla.

Cuenta que en la cárcel donde estuvo compartió celda con otros ciudadanos españoles que como él viven en Cuba, y se quejaron de que estaban presos y el Gobierno de España no se pronunció a su favor.

El ajedrecista también emplazó al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez y al Alto Comisionado de la Unión Europea Joseph Borrell dejar de apoyar los negocios en Cuba.

"Ni siquiera a efectos prácticos han ganado dinero en Cuba porque hace poco se le condonó una deuda de 8.000 millones de euros a Cuba que era incapaz de pagarlos. También con el Club de París. Entonces qué hacen buscando dinero en Cuba", cuestionó.

Al menos 150 mil cubanos con nacionalidad española viven en Cuba, entre ellos el Gran Maestro de Ajedrez Arián González Pérez, quien ha dicho que no se arrepiente de haber participado en las protestas del 11J en la isla.

Sobre ese día, dijo al pueblo cubano que debe seguir luchando porque no hay otra opción: "No esperen que les llegue la libertad del cielo, ni de ningún personaje famoso, porque no va a venir. La libertad solo depende de nosotros, y de que salgamos como un río crecido y unido a las calles a defender esa libertad que nos ha sido negada", subrayó.

En las declaraciones a nuestro medio dijo que el Ajedrez fue decisivo en su liberación, gracias a la presión ejercida por el Gran Maestro ruso Garry Kasparov, la Federación Internacional de Ajedrez, el Gran Maestro Leinier Domínguez y Lázaro Bruzón, uno de los más grandes jugadores de Cuba.

Tras el 11J fueron detenidas al menos 911 personas en toda Cuba. Actualmente más de 400 continúan detenidas.