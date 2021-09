Fallece médico cubano en Holguín por complicaciones asociadas al coronavirus

Miguel Berrillo Foto © Telecristal

Cuba tiene que lamentar la muerte de otro de sus médicos por coronavirus. En esta ocasión se trata del doctor Miguel Ángel Berrillo Romero, de 76 años, especialista de Medicina Interna del policlínico Pedro Díaz Coello, de Holguín.

Fuentes cercanas confirmaron a CiberCuba el deceso del galeno por complicaciones asociadas al COVID-19.

El suceso ha originado numerosos mensajes de condolencias en las redes sociales por parte de amigos, pacientes y compañeros de profesión, muchos de los cuales fueron sus alumnos.

"Acabo de conocer la noticia del fallecimiento en el día de hoy del doctor Miguel Berrillo, eminente especialista de Medicina Interna de Pedro Díaz Coello y un gran hombre, amigo, un padre para todos sus alumnos como yo", expresó en su muro de Facebook el médico holguinero Vlady Alemán.

Foto: Captura de Facebook/ Vlady Alemán

Alemán escribió una hermosa crónica dedicada al doctor Berrillo que tituló 'Mi viejo', en la que recuerda la estrecha relación de amistad que lo unió al reconocido especialista que acaba de fallecer.

"Mi viejo, a pesar de estar en una edad superior a la de jubilación, nunca se cansó de batallar por sus pacientes, siempre alegre y jaranero, y jovial amigo de sus amigos. (...) velaste por más de un estudiante y recondujiste más de una vida, con un aplomo y serenidad que sólo tú tenías", expresó.

"Mi viejo se entregó en cuerpo y alma a la medicina holguinera, siendo un ejemplo de esfuerzo y sacrificio para con los demás, demostrando ese altruismo y humanismo que siempre te caracterizaron. Es difícil volver a postear sobre el fallecimiento de alguien memorable para las Ciencias Médicas de Holguín, las cuales siguen de luto por tantos galenos que han perecido en el ejercicio de tan noble labor", lamentó.

Otros colegas también rindieron homenaje al extinto especialista, formador de varias generaciones de médicos en la provincia holguinera.

"EPD, profesor, siempre te recordaré y tendré presente todos tus consejos y todo lo aprendido durante mi carrera como médico. Dios te reciba como lo grande que fuiste. La medicina está de luto", expresó Rayner Ramón Lahenz.

"Tremendo profesor. Quienes lo conocimos sabemos la gran persona que fue, brilló. Uno más de los grandes que se nos va", dijo la enfermera Yilenia Leyva.

"Las Ciencias Médicas y la Medicina Interna están de luto por la pérdida de nuestro entrañable profe Berrillo. Esta epidemia nos ha robado a muchas personas queridas", recalcó Evelyn Marrero Leyva.

"Otro profesional excelente de la medicina holguinera que nos arrebata la COVID. Descanse en paz, apreciado profesor. Triste noticia que estremece las entrañas", comentó el endocrinólogo Elio Edgar Lozano Álvarez.

"Noticia impactante, un profesor ejemplar, cariñoso, amable, jaranero, que sobrevivió al IMA y ahora la COVID le arrebata la vida", recordó la doctora Yuroska González Pérez.

En 2020 el doctor Berrillo concedió una entrevista al telecentro Telecristal, en la que afirmó que a pesar de su edad no quería abandonar la profesión.

"Me resulta muy difícil renunciar a una vida dedicada a los demás después de tantos años. Mientras pueda permaneceré activo, porque no concibo mis días sin atender a un enfermo o sin brindarles mis conocimientos a los estudiantes", dijo.

"Es un orgullo cuando estoy en algún lugar y algún médico me reconoce: 'Mira mi profesor'. 'Él fue mi profesor hace 20 años'. 'Hace 30 años me dio clases'. Sinceramente no existe mayor regalo que ese, solo saber que influí en la formación de grandes médicos me llena de satisfacción", añadió.