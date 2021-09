Padre cubano muestra dinero a pagar por dos pares de chancletas para sus hijas

Cubano muestra todo el dinero que necesita para 2 pares de chancletas Foto © Facebook Rilder Rodriguez Chi

El cubano Rilder Rodríguez Chi mostró la cantidad de dinero que tuvo que reunir para comprar dos pares de chancletas a sus hijas y aseguró que de no pagar el desorbitante precio las pequeñas estarían descalzas.

"Dos pares de chancletas para mis dos niñas, 2,550 pesos cubanos, con domicilio incluido de 50 pesos. ¡Increíble! Y algunos dirán `pues no la compres´, pero si no las compro mis niñas tendrán que andar literalmente descalzas", confesó indignado Rodríguez en su perfil de Facebook.

El hombre mostró la cantidad de dinero que debe reunir para poder hacer el pago. El fajo de billetes de 20 pesos lo organizó uno al lado del otro como si fueran una alfombra en el suelo de la sala de su casa.

El Estado cubano con la "Tarea Ordenamiento" impuso un aumento salarial, pero sus beneficios no se notaron en nada porque estuvo acompañado de una subida exagerada del precio de todos los servicios y productos en el país.

El gobierno fijó el salario mínimo en 2,100 pesos cubanos (CUP), lo que serían $87 dólares al cambio previsto de 24x1. Sin embargo, esto solo ocurrió en el discurso del Estado. La realidad fue otra totalmente diferente y agudizó la escasez, la crisis y las carencias para el pueblo cubano.

El salario mínimo de 2,100 pesos, es una cifra menor que el valor que este padre tiene que pagar por dos pares de chancletas para sus hijas.

Una persona mencionó en los comentarios a su publicación que los cubanos deben dejar de culpar de los precios a los revendedores y mirar hacia la pésima gestión económica del Estado.

"No culpen más a los vendedores. La culpa es del Estado que no es capaz de crear vías para que esos vendedores de las redes puedan importar lo que quieran y vender de forma legal. Pero claro es más fácil atacar al que nos resuelve el problema antes de atacar al Estado que no tiene una oferta en las tiendas", comentó.

Una madre cubana también ofreció declaraciones a CiberCuba en las que asegura que el regreso a la escuela de los niños cubanos será una agonía para muchas familias por el altísimo precio del calzado para niños y la mala calidad del mismo.

"Aquí yo no sé qué va a pasar cuando comiencen las clases. No hay ni zapatos, ni mochilas ni nada, ni merienda para los niños. Están vendiendo los tenis feos y copias, en 4 mil, 5 mil y hasta 6 mil pesos. No hay ni chancletas, las sacan en moneda libremente convertible (MLC) y vuelan. Los revendedores las venden en mil y pico de pesos o más", aseguró la cubana.

Esta fuente, que no desea ser identificada, mencionó además que los tenis que la gente trae de México, Rusia y otros países son copias de marcas famosas que antes costaban máximo 50 CUC, pero ahora, en la actual crisis en Cuba, han subido su valor y pueden costar hasta 7,200 CUP.

Aseguró además que en el Complejo Comodoro sacan tenis en la tienda de Puma pero en MLC. "Es una falta de respeto", indicó.

El regreso a la escuela se acerca. El Estado cubano aseguró que comenzarán con clases por televisión hasta que se hayan vacunado todos los menores. Sin embargo, ya La Habana se pronunció con respecto a cómo recibirán a los escolares ante la carencia de recursos que saben que habrá.

La Dirección Provincial de Educación dijo que al comenzar el curso escolar de modo presencial, los estudiantes están autorizados a vestir de civil en caso de que no les sirvan sus uniformes.

“Estamos preparados, en nuestras escuelas, para recibir a nuestros niños con ropa adecuada. Sabemos que a muchos los uniformes no les van a servir y los vamos a recibir con pantalones, pullovers, con ropa adecuada para poder dar clases en nuestras instituciones”, dijo una funcionaria la semana pasada.