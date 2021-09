Limay Blanco ayuda al actor Carlos Massola a conseguir medicamentos para un familiar enfermo

Limay Blanco y Carlos Massola Foto © Instagram / Limay Blanco

El actor cubano Carlos Massola agradeció al humorista Limay Blanco por ayudarlo a conseguir unos medicamentos de urgencia a través de su proyecto humanitario "Cristo salva vidas".

Los antibióticos fueron para la madre de la hija de Massola, que está muy mal con una linfangitis muy fuerte en una pierna, la cual ha empeorado por no haber podido medicarla antes.

"Quiero agradecerte Limay Blanco por ese gesto que has tenido conmigo (...) y si no hubiera sido por eso no tendríamos nada. No hay antibióticos, todo el mundo sabe la situación tan difícil por la que estamos pasando", dijo el actor a través de un video de Instagram.

En el video se ven también las cajas de ceftazidima e imágenes de la linfangitis que está sufriendo la exesposa de Massola.

Limay compartió el video del actor y agradeció a sus seguidores y a todos los que colaboran en su proyecto por "ayudarme a ayudar".

El año pasado, el actor Carlos Massola se hizo viral en las redes luego de criticar la situación de Cuba durante una entrevista a distancia con el programa Esto no tiene nombre –actualmente La Casa de Maka–, en la que aseguró que "no hay comida, todo es mentira".

"Aquí no hay nada, esto es un desastre. Aquí no tenemos dólares. Aquí lo poco que ganan los actores en CUC no sirve de nada", dijo en aquel momento, unos meses antes de que sacaran el peso convertible de circulación.

Limay ha ayudado con su proyecto no solo a muchísimas familias cubanas con medicamentos, electrodomésticos y materiales de construcción, sino también a varios artistas como La Diosa o Bárbaro Marín.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.