Limay Blanco lleva medicamentos a La Diosa tras quejas de la cantante por desabastecimiento

Limay Blanco (i) y La Diosa (d) Foto © Collage Instagram/Limay Blanco - Instagram/La Diosa

La cantante Dianelys Alfonso -más conocida como “La Diosa de Cuba”- agradeció a Limay Blanco por llevarle los medicamentos que necesitaban ella y su esposo

“Gracias a Limay y a todos mis seguidores que se pusieron en contacto con él para mandarme medicamentos y gracias a los que vinieron a mi casa. Siempre estaré muy agradecida con ustedes, Limay me bajaste carne en la jaba también, alabao y guayaba que ya empecé las diarreas, mil gracias de verdad”, escribió en Instagram la popular cantante.

La cantante también dejó un recado para Katia, una funcionaria del municipio de Arroyo Naranjo que le habría prometido ayudarla a conseguir los medicamentos.

Limay Blanco compartió en Instagram un video en el que se ve el momento en que dejó en la entrada de la casa de la cantante un paquete con medicinas y algunos alimentos. “Gracias a todos por ayudarme a ayudar”, escribió Limay.

Previamente, Limay Blanco había publicado otro video en el que -haciendo gala de su oficio de humorista- se dirigió directamente a la cantante en tono de broma para advertirle que sí tenía el medicamento pero que no se lo llevaría.

“Este video es para La Diosa, ella se piensa que yo soy farmacéutico yo no sé, ella me llama: ‘Ay Limay por favor consígueme un medicamento’, ¿tú sabes qué está pidiendo ella?, Azitromicina. ¡Tú eres loca! Mira Diosa, no te lo voy a dar, tose, no te lo voy a dar, sufre Diosa”, comentó Limay.

La Diosa explotó esta misma semana durante una transmisión en directo contra Miguel Díaz-Canel, a quien responsabilizó directamente de la escasez de medicamentos que hay en el país.

“¿Esto de quien es culpa, a ver dime, yo te pregunto?, tú eres el que tienes que ver con esto, tú eres el que gobierna esto, tú eres el que toma las decisiones ¿Cómo es posible que uno vaya a una farmacia donde entra medicamentos y no haya nada?”, dijo la cantante.

Su manifestación de descontento motivó un desagradable incidente, cuando un vecino seguidor del gobierno alertó a la policía, que incluso se personó en el lugar y pidió el carnet de identidad a la artista.

Los agentes le dijeron que tenía que acompañarlos a la Estación de la Policía, a lo que La Diosa contestó: "Todo está al revés. Se supone que tenía que entrar el medicamento en la farmacia. ¿La van a coger conmigo?".

Tras confirmar que ella no tiene antecedentes penales, la dejaron quedarse en su casa pero la mantuvieron algún tiempo bajo vigilancia.

El vecino chivato que generó el desagradable incidente le aconsejó a la artista que se fuera a decir esas cosas a su casa. "Vete, para tu casa y dilo allí", le dijo, y le sugirió que buscara medicamentos por una vía ajena a la farmacia porque "la revolución no deja morir a nadie".