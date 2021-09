Expulsan a cubano de un hospital por grabar mientras exigía una cama para su padre

El cubano Roneldis Legra Rojas fue expulsado del Hospital "Octavio de la Concepción y la Pedraja", de Baracoa, Guantánamo, por grabar las condiciones del centro de salud pública cuando intentaba ingresar a su padre con una enfermedad pulmonar.

"Mi papá está desde esta mañana aquí, muriéndose, con los pulmones desbaratados. Lleva aislado cinco días en un centro de esos (de aislamiento por coronavirus) para no hacerle nada. Aquí no hay cama y no hay nada", denunció Legra.

El joven estaba desesperado con la situación de salud de su padre. A esto se sumó que tuvieron que esperar parados varias horas fuera del hospital porque no dejan a los pacientes sentarse dentro del recinto.

Legra transmitió en vivo su entrada al centro de salud de Baracoa y cómo un custodio del lugar le interrumpió el paso y le impidió mostrar las condiciones precarias del centro médico.

El joven fue atacado con violencia por los custodios. Personas allegadas aseguran que terminó con lesiones físicas de importancia.

Una cubana que se identificó como su cuñada, señaló en los comentarios a la publicación que a Legra los custodios del hospital le partieron una pierna, a la altura de la rodilla.

"Hoy fuiste tú, pero me imagino que a diario ocurren situaciones como esta. Lo que no voy a estar de acuerdo con la (maldad) que te hicieron los custodios del hospital. ¡TE FRACTURARON LA PIERNA!. Eres un padre de familia, honesto, humilde, trabajador, buen compañero, amigo y te lo juro que esto no se va a quedar así", dijo la mujer.

Esta internauta aseguró además que toda la gente que conocen al joven en Baracoa pueden dar fe de que es una buena persona y que si llegó a este comportamiento (publicar en las redes algo familiar, una situación de denuncia) es porque se siente desesperado como miles de cubanos.

"Para que hayas llegado a esta situación es porque de verdad duele, y es duro ver a tu familia en esas condiciones, sin atención médica", expresó.

Otra persona confirmó en la red social Telegram que a Legra los custodios lo atacaron con alevosía. "Lo estaban ahorcando y le partieron una pierna por la rodilla. Sus pobres padres tuvieron que regresar a su casa sin ser atendidos. ¡¡¡Ayyy Cuba hasta cuándo!!!!", señaló.

Un internauta rememoró que una vez más, en esta agresión, se viven escenas de cubanos reprimiendo a cubanos, similares a las que se sufrieron el pasado 11 de julio durante las protestas del pueblo cubano contra la represión del gobierno y la miseria en Cuba.

La mayoría de los comentarios sobre la desagradable experiencia vivida por Legra en el Hospital de Baracoa coinciden en que el joven es un buen ciudadano y temen que esta situación pueda tener mayores represalias del gobierno, aplicándole por ejemplo el Decreto-Ley 35.

Legra no es el primero cubano en denunciar los problemas en la atención de salud en Cuba. Recientemente una trabajadora de Salud Pública en Mayabeque, denunció que llevaba dos días esperando que su nieto de 10 meses recibiera tratamiento médico contra el coronavirus.

Estuvo en el centro de aislamiento de la escuela "Ignacio Agramonte", del municipio San José de las Lajas. El pequeño requería un traslado a un hospital para recibir atención pediátrica pero aunque la abuela intervino ante las autoridades del municipio nadie hizo nada por darle solución.

También en Cienfuegos una cubana denunció la crisis sanitaria y el colapso del Hospital Provincial. Hizo una transmisión en directo y mostró cómo en una misma sala se agolpaban enfermos, pacientes ingresados y acompañantes. No había nada para tratar a los pacientes dignamente.