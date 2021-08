Cubana denuncia el colapso en los servicios del Hospital Provincial de Cienfuegos

La cubana Elianet Padrón denunció en sus redes sociales el colapso de los servicios del Hospital Provincial de Cienfuegos Dr. Gustavo Aldereguía Lima.

La mujer compartió vídeos y fotos que reflejan las salas llenas de pacientes, personas enfermas y sus acompañantes aglomerados en una misma habitación y camillas con fallecidos.

"Por favor, compartan para ver si estás fotos llegan al que se dice llamar presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Al que no le guste mi publicación me puede bloquear, y esto va para todo el mundo, amigos y familia, todo el mundo, porque ni yo ni mis hijos ni mi madre moriremos así", dijo la denunciante visiblemente indignada.

Facebook Elianet Padrón

En su mensaje a Díaz-Canel la cubana lo convoca a que mire su pueblo y se pregunta hasta cuándo va a continuar la actual crisis que sume a los cubanos en la desesperación.

Facebook Elianet Padrón

"¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto en la atención médica? Cienfuegos y muchas provincias más están colapsadas. Si usted no puede, retírese, pero si estás responde a esto porque a usted y a los dirigentes de su combo no le faltan medicinas, transporte ni alimentos, pero a su pueblo sí", dijo Padrón.

Facebook Elianet Padrón

La mujer increpó al mandatario cubano cuestionando si es en realidad su gobierno es una revolución.

"Díaz-Canel, me dirijo a usted para decirle que dónde quedó el concepto Revolución que tanto se decía. Basta ya de mentiras al pueblo y responda. Responda porque ya es demasiado esto y esto es sin contar a los niños que también han muerto. Así está el Hospital de Cienfuegos", dijo indignada Padrón.

En su denuncia recordó que ningún cubano votó por la elección directa de Miguel Díaz-Canel como presidente y aclaró que aunque volviera a nacer y tuviera la oportunidad de hacerlo, no lo haría.

"Yo Elianet Padrón Vives le digo a usted ¡Patria y Vida! No más patria o muerte. ¡Queremos vida no muerte!", dijo la cubana.

A inicios de agosto se produjo la primera denuncia del colapso en el sistema de salud pública de Cienfuegos. Varios ciudadanos mostraron en sus redes sociales la crisis en la asistencia médica en sentido general.

"Así está el hospital de Cienfuegos. Caos con el COVID-19. Cuba es una bomba de tiempo", dijo en la red social Twitter el usuario Cristian Crespo, en un mensaje con imágenes de pacientes en la sala de espera acostados en las sillas a modo de camillas y otros encamados en la misma habitación.

En el municipio Cumanayagua otra cubana denunció la carencia de ambulancia y de médicos en una unidad de salud y mostró duras imágenes de un paciente sufriendo un ataque de falta de aire.

“Mira ahogándose y aquí no hay una ambulancia, no hay un médico, no hay nadie. Hay una sola doctora aquí. El lunes voy para el gobierno”, decía airadamente, mientras filma a un joven paciente crítico y sin asistencia médica.

Casualmente tras estas denuncias se presentó en el territorio el primer ministro cubano Manuel Marrero y en su intervención culpó a los profesionales de la salud de la mala calidad de la asistencia médica, señalando que la población se quejaba de la dejadez más que de las carencias de medicamentos e insumos.

Estos desacertados comentarios de Marrero generaron una ola de respuestas de los médicos cubanos que aseguran que el político debe respetar la labor de los profesionales de la salud y en lugar de criticarlos asumir la responsabilidad del gobierno en la actual crisis.

Los hospitales cubanos no tienen insumos imprescindibles para dar servicios. No hay los medicamentos básicos ni los recursos para atender a la población. Los médicos y enfermeras laboran expuesto al virus sin las necesidades más elementales cubiertas.