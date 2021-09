OCDH considera "decepcionante" la falta de reacción de la UE y España ante la represión en Cuba

Represión policial durante las manifestaciones del 11J Foto © Foto: Marcos Evora

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) calificó este lunes de "decepcionante" la falta de reacción de la Unión Europea (UE) y España ante el encarcelamiento de los principales líderes opositores de Cuba y de centenares de manifestantes tras las históricas protestas del pasado 11 de julio en la isla.



"Es decepcionante la falta de contundencia de la Unión Europea y del jefe de su diplomacia, Josep Borrell, ante el encarcelamiento de dos de los principales líderes opositores de Cuba, José Daniel Ferrer y Félix Navarro; además de centenares de activistas y manifestantes como los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet Lavastida, entre otros", afirmó Yaxys Cires Dib, director de Estrategia del OCDH, en un comunicado.



El activista recordó que "durante años en Europa, de manera sutil, se decía que los cubanos no hacíamos nada por nuestro futuro, o que no había una mayoría que deseara el cambio".



"Los sucesos del 11J evidenciaron ante la opinión pública mundial realidades por mucho tiempo ignoradas por terceros: que una parte importante de la población quiere un cambio que traiga derechos y libertades, y que en respuesta a ese reclamo, el gobierno siempre ha respondido con represión", añadió Cires Dib.



Durante años "se impuso la idea de que Cuba es el paraíso de los derechos sociales y que el disfrute de ciertos derechos justificaba la ausencia de los derechos políticos, económicos y culturales. Los sucesos del 11 de julio, demuestran la realidad: ni se garantizan unos ni, se permiten los otros. La falacia de los derechos sociales quedó pulverizada por el estallido social, constatación de la crisis general que vive el país.



"El pueblo cubano ha reclamado libertad y derechos humanos en las calles, en medio de una profunda crisis humanitaria. Sin embargo, la respuesta de la comunidad internacional no contribuye a que Cuba inicie un proceso de transición democrática", denunció el OCDH.



De acuerdo con informaciones proporcionadas por su red de observadores y otras organizaciones de la sociedad civil dentro de la isla, el OCDH está reportando de manera actualizada 1.306 detenciones verificadas (261 mujeres, 1.045 hombres y 27 menores de edad), relacionadas con la ola represiva iniciada el 11 de julio.



Solamente en la causa relacionada con la protesta del día 12 de julio en La Güinera (La Habana) hubo al menos 70 detenidos con medidas cautelares de diversos tipos, bajo la acusación de presuntos delitos de daños, desorden público e instigación a delinquir y sedición.



Durante el mes de agosto, informa la organización, se registraron 573 acciones represivas contra activistas. De ellas 55 fueron detenciones arbitrarias; también se reportaron sitios de viviendas, citaciones, hostigamientos, multas y citaciones.

Desde el punto de vista metodológico, el OCDH señala que no se documentan como detenciones en este mes aquellas que tuvieron su origen en el mes de julio.

A mediados de agosto, el Observatorio exigió una investigación independiente sobre la muerte del manifestante cubano Diubis Laurencio Tejeda, participante en la protesta masiva del barrio de La Güinera en La Habana el 12 de julio.

Otras organizaciones independientes cubanas, como Cubalex y Prisoners Defenders también han detallado la ola represiva del gobierno luego que el 11J miles de cubanos salieran a las calles para manifestar su inconformidad con el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Hasta el momento, la reacción de la Unión Europea no ha pasado de declaraciones formales. Una en julio, tras la detención de activistas y periodistas como la corresponsal del diario español ABC, Camila Acosta. En esa ocasión, la UE pidió también al gobierno cubano a respetar los derechos humanos de los manifestantes detenidos por las protestas y a aplicar reformas políticas y económicas que beneficien a la población de la isla.

Otra, el 19 de agosto, pidiendo que se respeten los derechos de los líderes opositores cubanos José Daniel Ferrer y Félix Navarro, así como del resto de “los manifestantes condenados”.