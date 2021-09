Amenazan con regreso a la cárcel a hija del preso político Félix Navarro si vuelve a salir de su casa

Sayli Navarro Foto © Facebook/DDC

La Seguridad del Estado de Matanzas amenazó con regresar a la cárcel a la hija del preso político Félix Navarro si vuelve a salir de su casa.

“SOSCUBA, teniente coronel Rogelio de la policía política de Matanzas amenaza a Sayli Navarro de llevarla a la cárcel si vuelve a salir de Perico, advirtiéndole que está en prisión domiciliaria”, denunció este domingo en su cuenta de Twitter Iván Hernández Carrillo, Secretario General de la Asociación Sindical Independiente de Cuba y ex-prisionero de conciencia del llamado Grupo de los 75.

Saily Navarro, integrante también de la organización femenina Damas de Blanco, en un video que publica Diario de Cuba en Facebook dijo este sábado que su familia está "sumamente preocupada por la vida de su padre".

Navarro padre cumplió este sábado 12 días en huelga de hambre, y su hija hace "un llamado de alerta a la comunidad internacional por la vida" de su padre,

"La única información que tenemos fue la que salió del interior del Combinado Penal del Sur el miércoles 1 de septiembre, en la que nos decían, reclusos que se encuentran ahí, que (mi padre) estaba en muy delicado estado de salud y que lo mantenían en la enfermería del penal", expone la hija del preso político, quien es miembro del opositor Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, y fue detenido durante las protestas del 11J en Cuba.

Sayli Navarro en el citado video asegura que “el pasado jueves nos trasladamos mi madre y yo a la prisión y la única información que nos dio un individuo, que dijo ser oficial de la Seguridad del Estado fue que mi padre estaba bien, que la glicemia la tenía bien, así como su tensión arterial"

"Hago un llamado de alerta a la comunidad internacional por la vida de mi padre. No se nos permitió verlo. A día de hoy no hemos podido conversar telefónicamente con él. O sea, a ciencia cierta, después de 11 días en huelga de hambre, no sabemos cuál es el estado actual de mi padre, Félix Navarro Rodríguez, ni dónde lo tienen en estos momentos", concluyó Sayli Navarro en el video en el que cuenta las razones por las que salió de su casa y ahora enfrenta la amenaza de volver ser encarcelada.

Félix Navarro fue detenido el 11J junto a Armando Abascal, Francisco Rangel y Leilandis Puentes; todos miembros del opositor Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y están acusados de atentado y desorden público.

Los cuatros siguen presos desde esa fecha en el Combinado del Sur en Matanzas.

Navarro, quien igualmente es miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), tras su arresto también dio positivo al COVID-19.