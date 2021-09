Cubano con coronavirus tirado en un pasillo y sin tratamiento médico en el hospital de Sancti Spíritus

Paciente en el hospital “Camilo Cienfuegos” de Sancti Spíritus. Foto © Facebook / Jose Castro

Un cubano denunció que su tío, enfermo de coronavirus y con morbilidades neurológicas y vasculares, atraviesa una situación de abandono en el hospital “Camilo Cienfuegos” de Sancti Spíritus, adonde fue enviado el lunes.

“Estuvo todo el día tirado en esa camilla en un pasillo del hospital porque no le asignaban cama alguna, se comenta que las camas que se desocupan en el hospital son reservadas para amistades de quienes ahí tienen el mando”, explica una publicación en redes sociales.

El anciano presenta síntomas respiratorios y sangramiento rectal. “(…) Después de pasar la noche allí, aún no tiene tratamiento, el sangramiento agudo continúa, y no le han hecho laboratorios para controlar su hemoglobina ni nada más, supuestamente porque no hay personal debido a que están enfermos de Covid”, señala el post en Facebook.

Al enfermo lo acompaña su única hija, que también resultó positiva al coronavirus y se encuentra muy débil sin ingerir alimento alguno en el hospital.

En conversación con CiberCuba, el autor de la publicación aseguró que la cama “se la asignaron luego de esperar un día completo porque las están reservando para amistades allegadas y familiares de los directivos del hospital y personalidades del gobierno”.

Al mediodía de este martes, aun no le habían hecho exámenes de laboratorios para monitorear su hemoglobina y tenía sangramiento rectal agudo. “Tampoco le están dando nada para detener ese sangramiento ni para los síntomas respiratorios que tiene debido al Covid”, expuso.

Por otro lado, describió que la hija del paciente se sentía mal y con fatigas y que los especialistas del laboratorio de sangre estaban contagiados con coronavirus, por lo cual no había personal disponible.

El gobierno cubano no ha reconocido un colapso del sistema sanitario en el país ante la peor ola de coronavirus que ha azotado a la isla desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020. Sin embargo, múltiples denuncias dan cuenta de un escenario más funesto que el informado oficialmente.

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó 93 fallecidos por COVID-19 y 7,771 nuevos casos. De ese total, Sancti Spíritus contó 437 contagios adicionales.

Se registran además 100,731 pacientes ingresados, de los cuales 58,556 son sospechosos de haber contraído el virus; 4,140 están bajo vigilancia y 38,035 son casos confirmados y activos de COVID-19. Se atienden en las terapias intensivas 427 pacientes, de ellos 194 críticos y 283 graves.