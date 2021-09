Sigue la escasez de medicamentos en Sancti Spiritus: hay 111 que están desaparecidos, según prensa local

Cola en una farmacia espirituana Foto © Escambray

Pese a un publicitado aumento de la producción, duras penas contra revendedores y supuestas medidas de control, la escasez de medicamentos sigue siendo una triste realidad en la provincia de Sancti Spiritus, en medio del peor rebrote de la pandemia de COVID-19 que azota la isla.

El periódico local Escambray entrevistó este lunes al director de la Empresa de Farmacias y Ópticas de la provincia, Carlos Alberto Blanco Robaina, para preguntarle por las causas de la falta de medicinas. Como respuesta, recibió numerosas evasivas, imprecisiones y el reconocimiento de que hay 111 medicamentos del cuadro básico que siguen en déficit, entre ellos 39 de la llamada "Tarjeta de Control", que raciona ciertos fármacos para enfermos graves.

"Ninguna de las medidas, sobre todo las de tiempos de COVID-19, ha logrado que las colas y aglomeraciones en las farmacias espirituanas hayan salido de 'terapia intensiva'”-- reconoce el diario oficialista. "Tampoco han evitado el acaparamiento ni la reventa de números y medicamentos".

Por el momento, las autoridades han dispuesto dar números para adquirir las medicinas en la farmacia, si bien aclaran que eso "no significa que garanticemos medicamentos para cada uno de estos".

Blanco Robaina también acusó a los médicos de seguir prescribiendo medicamentos que están en falta.

"Hemos recorrido varias farmacias y hemos visto a pacientes con seis recetas de medicamentos en falta. No cuestionamos a los médicos, pero haremos monitoreos a sus hojas de cargo, evaluamos vincular los consultorios a cada unidad, pedir el Carné de Identidad por las recetas en farmacia, hemos detectado nombres falsos de pacientes, existen certificados de autocomplacencia donde la persona lleva una pastilla como dosis y le ponen dos, entonces surgen los medicamentos guardados en su casa como un mecanismo de autodefensa", declaró el funcionario.

Mientras tanto, el precio de los medicamentos en el mercado negro cubano sigue en alza. Hasta 4 mil pesos se pagan ya por un blister de 3 pastillas de Azitromicina o 10 mil pesos por un ciclo el ansiado Rocephin, según el reportaje oficialista.

Al ser preguntado por esta reventa ilegal de medicamentos, y si estos no salían de las farmacias, el director de la empresa provincial de dijo: "Hemos separado a trabajadores por ocuparles medicamentos. Hay denuncias de robo, no digo que ellos no compren todo lo que requieran porque eso antes pasaba, pero pusimos coto, había quienes se iban con la jaba llena para su familia y conocidos, no necesariamente tiene que ser para vender, porque existen los regalos, pero donde detectamos esa indisciplina aplicamos las medidas más drásticas".

"¿Los medicamentos que se venden en la calle pueden estar saliendo de centros hospitalarios o de centros de aislamiento?", inquiere la periodista de Escambray.

"No soy quien deba responder. Sé que los medicamentos de la COVID-19 están en los centros asistenciales bien definidos", le responde el funcionario.

Como toda la prensa oficialista cubana, Escambray también culpa al mercado negro de la escasez de medicamentos en las instituciones de salud del país.

El reportaje reveló, además, que el supuesto aumento de la producción nacional de medicamentos, reportado recientemente por el primer ministro cubano Manuel Marrero, no basta para cubrir la demanda, y menos en tiempos de COVID-19.

"Antes dije que había entrado una gran cantidad de medicamentos en diversidad, no en cantidad. Se están recibiendo algunos que estaban en falta", dijo por su parte el jefe de las farmacias, antes de mencionar a Marrero y pedir confianza "en nuestros dirigentes que están haciendo cosas, a pesar de las trabas y limitaciones, para que el pueblo tenga lo que debe tener".

Sin embargo, a finales de agosto la empresa BioCubaFarma ya reconoció que no podrán solucionar de inmediato el déficit de medicamentos que sufre el pueblo cubano y que al menos un 30% del cuadro básico de medicinas seguirá en falta.