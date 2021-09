Liberan al periodista cubano Héctor Valdés Cocho: "Antes de que se acabe el año, abandona el país"

Héctor Valdés Cocho y policía en La Habana. Foto © Facebook de Héctor Valdés / CiberCuba

El periodista independiente cubano Héctor Valdés Cocho expuso en redes sociales este miércoles que la policía política le había sugerido abandonar el país, luego de ser detenido en La Habana, cuando se dirigía a cubrir las festividades por el día de la Virgen de la Caridad del Cobre.

Valdés contó que lo detuvieron en el céntrico Parque de la Fraternidad. “Me condujeron hacia Infanta y Manglar sólo para comunicarme que, de ahí, en sólo minutos, iba a ser trasladado hacia Villa Marista. El motivo, según ellos, una entrevista”, refirió.

“No pasaron ni quince minutos cuando un carro moderno particular parqueó frente a la unidad. Un hombre alto, relativamente joven, corpulento, se dirige hacia mí y me dice: "Buenos días, Héctor, viste que fácil nosotros hacemos que asistas a Villa Marista? No tuvimos que derribar tu puerta, sólo hizo falta unos días de vigilancia sin que te dieras cuenta"”, dijo.

Según explicó, después de pasar por un proceso de revisión física en la mencionada unidad de la Seguridad del Estado, lo recibió un Mayor del Ministerio del Interior (MININT), quien, luego de saludar, le preguntó por qué no abandonaba el país. En respuesta, Valdés le preguntó al oficial el motivo por el cual él no se iba de la isla, y este le respondió que era porque “amaba” a su país.

“Héctor, te voy hablar clarito, antes de que se acabe el año abandona el país, un consejo, vaya, no lo tomes como amenaza. Tú puedes ser un hijo mío”, dijo el Mayor, de acuerdo con el periodista, que habitualmente colabora con el medio ADN Cuba.

“Continuó con lo que para él era nuevo, pero para mí ya es habitual, las típicas amenazas de lo que pudiera ocurrirme si no abandonaba el país, de lo extensos que suelen ser sus garras a la hora de reprimir, de los negros que pueden ser mis días si insisto en seguir mi labor como periodista, de todas y cada una de las detenciones que me pueden esperar si no paro de informar la realidad”, contó.

Luego, Valdés advirtió que solo se iría de la isla a la fuerza o secuestrado, del modo que sucedió este miércoles. “Sólo así, abandonaré esta isla a la cuál amo mucho más que ustedes”, señaló.

“Si mi destino es ir preso por informar la realidad que vive mi tierra; la risa que hoy me acompañó y ese ser que nunca me abandonó, estarán conmigo las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana”, aseguró.

El joven ha sido detenido en varias ocasiones por su trabajo como reportero. En una ocasión, a finales de junio, denunció haber sido víctima de una agresión sexual en la estación policial del Municipio 10 de Octubre, en La Habana.