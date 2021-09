Jacob Forever: "Cada vez extrañando más a mi mamá y a toda la familia"

Jacob Forever añora reunirse con su familia en Cuba Foto © instagram / Jacob Forever

Jacob Forever no ve la hora de poder abrazar a los suyos en Cuba, por eso, una vez más dedicó su post de jueves, bajo la popular etiqueta tbt, a compartir su nostalgia.

Con varias fotos donde se le ve junto a su madre y otros miembros de la familia El Inmortal escribió: "Cada vez extrañando más a mi mamá y a toda la familia, las ganas de abrazarlas y besarlas aumentan cada segundo, las amo mucho".

Unos días antes fue su abuelita la protagonista de una de sus más tiernas publicaciones en redes sociales y junto a un adorable vídeo donde se le ve abrazándola y dándole un beso, Jacob presentó a una de sus personas favoritas.

"Quien me crió, me educó y me enseñó a respetar y ser noble. Te Amo mucho", escribió en su post.

"No sé cuándo nos volveremos a ver, pero siempre te llevo presente y sé que vives orgullosa de mí", añadió en su publicación, donde volvió sobre la idea del dolor por la separación de la familia y la añoranza por el reencuentro.

Semanas antes dedicó otro post de similares tono y contenido a su primogénito Riler, quien está en Cuba, y al que también hace mucho que no puede ver.

Rememorando la última vez que compartieron juntos, cuando él le hizo su plato favorito: espaguetis, el famoso intérprete cubano abrió su corazón ante sus seguidores, que lo arropan tanto en sus nuevos proyectos profesionales como en sus publicaciones más personales.

A nivel profesional Jacob Forever está a punto de lanzar su canción "Hasta que el capitolio sea de guano", que aunque lleva mucho tiempo grabada, verá la luz junto con el videoclip el próximo 17 de septiembre.

A través de un vídeo compartido en sus redes se refirió, además, a cuándo saldrá el remix de La Historia de El Taiger, del que dijo en tono de broma que se ponía indisciplinado y que pronto lanzaría otro remix más del hit pero que el suyo sería "el más duro".

En el audiovisual felicitó a El Taiger y adelantó a sus seguidores, que en Instagram rebasan el millón, que pronto vendría con una sorpresa.

