Entre lágrimas, Karol G manda un mensaje a sus fans: "He trabajado muy duro"

Karol G llora al mandar un mensaje a sus fans Foto © Instagram / Karol G

Están siendo días de emociones fuertes para Karol G en los que está cumpliendo muchos sueños. Tan solo unos días atrás cumplió uno al subirse al escenario con Aventura para cantar "Obsesión" en Los Ángeles, y este mismo miércoles recibió la mejor de las noticias: hizo su segundo 'Sold Out' en su ciudad natal Medellín.

La reguetonera está a punto de emprender su nueva gira Bichota y unos días atrás anunció que el tour concluiría una parada en la ciudad colombiana de Medellín. Las entradas para este show no tardaron en agotarse y abrieron una segunda fecha. Pero lo que menos esperaba Karol G después del primer 'sold out' es que el segundo llegase tan rápido.

Al darse cuenta del increíble apoyo que está recibiendo de sus compatriotas, la joven no pudo contener las lágrimas y agradeció a todos sus seguidores el respaldo y mandó un mensaje para que todo el mundo persiga sus sueños, porque se cumplen.

"Solo quería grabar este vídeo para decir que Colombia siempre ha sido muy importante para mí y mi carrera no sería lo que hoy es si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron", comenzó diciendo Karol G a la cámara y con lágrimas en los ojos.

"Estoy todo el día así porque no me dio tiempo a celebrar el primer 'sold out' cuando ya tenemos el segundo. La vamos a pasar impresionante, me siento muy orgullosa. Es muy lindo ver como ha evolucionado la vida en los últimos 14 años que llevo dedicándome a mi carrera", añadió, visiblemente emocionada.

"He trabajado muy duro y hay muchas oportunidades, todo el mundo puede brillar. Cumplir sueños es una cosa muy chimba", dijo para concluir este emotivo mensaje.

La artista es una de las voces femeninas del género urbano mejor establecidas en el mundo de la música latina gracias a temas como "Tusa", "Bichota" o "El Makinon". Tan solo unos días atrás, Karol G protagonizó un momentazo junto a Romeo Santos y el resto de la agrupación Aventura cuando se subió al escenario para cantar "Obsesión" con ellos. Algo que surgió de manera espontánea mientras estaba disfrutando del concierto en Los Ángeles.

